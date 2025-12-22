El Programa de Control de Menús Escolares de Cantabria, seleccionado como ejemplo en un taller nacional

Archivo - El programa llega diariamente a 18.000 alumnos cántabros (FOTO: Archivo/Oficina de Comunicación) - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

La Estrategia Cantabria por una Vida Saludable, promovida por la Consejería de Salud, que arrancó con el Programa de Control de Menús Escolares, ha sido seleccionada entre las diferentes iniciativas desarrolladas por las comunidades autónomas para su presentación en la mesa interterritorial del Taller Nacional sobre el Plan de Aceleración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para detener la obesidad infantil.

En concreto, la Dirección General de Salud Pública, a través del Servicio de Seguridad Alimentaria, inició en 2020 el Programa de Control de Menús Escolares, que alcanza en la actualidad a 18.000 alumnos cada día, con el objetivo de mejorar la calidad nutricional de los menús servidos en los centros educativos, lo que ha supuesto "un paso decisivo" hacia la promoción de hábitos alimentarios saludables desde la infancia, según ha destacado este lunes el Gobierno regional.

Este programa se convirtió en el punto de partida de la Estrategia Cantabria por una Vida Saludable, una iniciativa basada en el rigor científico y alineada con las recomendaciones del Comité Científico de Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

Se trataba de impulsar cambios sostenibles en la alimentación y el estilo de vida a través de la educación, la implicación de las familias, la formación profesional y la difusión social.

Actualmente, bajo el Plan de Salud de Cantabria 2025-2029, se trabaja en un Plan de Reducción de la Obesidad, dirigido tanto a la población infantil como general, a través de un enfoque multidisciplinar. El objetivo es reforzar la prevención desde edades tempranas e involucrar a toda la sociedad en la construcción de una vida más saludable.

"Cantabria continúa así dando pasos firmes hacia un futuro donde la salud, la educación y la sostenibilidad formen parte de un mismo compromiso colectivo. Y es que la obesidad, especialmente la infantil, representa uno de los mayores retos de salud pública en España, ha destacado el Ejecutivo.