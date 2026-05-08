El programa 'Tan Cerca' financia seis propuestas culturales en Santander, Bilbao y Logroño hasta diciembre

Propuesta del programa 'Tan Cerca' - FSC-IGNACIO HERGUETA

SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El programa de ayudas 'Tan Cerca' financiará seis iniciativas diseñadas de forma conjunta por profesionales de la cultura de Santander, Bilbao y Logroño con el objetivo de fomentar la colaboración entre estos tres territorios y enriquecer su oferta cultural con estas propuestas que se desarrollarán de aquí a diciembre.

Esta bolsa de ayudas repartirá 90.000 euros en total, con lo que cada proyecto cuenta con un presupuesto de 15.000 euros. La financiación la aportan el Área de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao, la Fundación Santander Creativa (FSC) y la Unidad de Cultura del Ayuntamiento de Logroño, a partes iguales (30.000 euros cada una).

El jurado de la convocatoria ha seleccionado las propuestas de entre 12 presentadas en base a criterios como la calidad, el interés, la viabilidad, la innovación, la posibilidad de generar redes de trabajo entre los profesionales de la cultura de las tres ciudades, el impacto de las actividades en la ciudadanía y la aportación de financiación complementaria, según ha iformado la FSC en nota de prensa.

Los propósitos de los seis proyectos que han obtenido mayor puntación son acercar el cine social, local e independiente; promover la creación musical desde la raíz; compartir experiencias de danza contemporánea; difundir la voz y la cultura tradicional; celebrar laboratorios para reforzar la colaboración interurbana y reivindicar la importancia de la lana como recurso vinculado a la cultura y la economía rural.

LAS INICIATIVAS

Este último es el caso de 'Trashumantes', de la gestora cultural Patricia Munté, de Santander; Laura Marchante y Libe Kerroum, responsables de Estudio Bokashi en Bilbao; y la artista plástica e ilustradora Naiara Arrieta, de Logroño. Este proyecto pretende transformar la lana en un símbolo de resiliencia y de compromiso con el medioambiente, y propone una exposición colectiva itinerante que recorrerá las tres ciudades y que incluirá talleres prácticos en cada lugar, además de contar con la colaboración de creadores o investigadores locales.

Otro de los proyectos es 'Itinerancias Fílmicas', de Luis Bourgon, director del Picknic Film Festival de Santander; la asociación Emovere, organizadora de LAN, Festival de Cine de Temática Obrera en Bilbao; y Laura Lucas, creadora de LOCO Logroño Cortometrajes. Es una muestra cinematográfica que se celebrará también en las tres ciudades para exhibir una selección de obras procedentes de los tres festivales implicados, con la idea de acercar al público propuestas vinculadas al cine social, local e independiente.

La tercera propuesta es 'Raíz compartida', del compositor cántabro Juan Saiz, Eidabe Ekimen Kulturalak de Bilbao y Fundición Eventos S.L de Logroño. Este proyecto reúne a los músicos Juan Saiz, Xabi Aburruzaga y Jorge Garrido, vinculados a la música de raíz, para generar un espacio de encuentro entre diversas tradiciones del norte que culminará con la creación de un repertorio original contemporáneo. El resultado final se presentará en forma de concierto.

También se celebrara 'IX Reunión en Danza' (RED), de la Asociación de Profesionales de la Danza de Cantabria Movimiento en Red, La FuNdicIOn de Bilbao y la Asociación Teatral On&Off. En esta nueva edición, se otorgará una residencia de investigación y creación a alguno de los trabajos que se presenten a la RED y se celebrará, por primera vez, un taller de introducción al diseño sonoro para danza.

Otra de las seleccionadas es 'La voz y la cultura', del narrador oral y actor cántabro Alberto Sebastián, la narradora oral Erica Liquete (Bilbao) y Sonia Marisa de Oliveira Sequeira (Logroño). El propósito de esta iniciativa es difundir la cultura tradicional a partir de la producción de una serie de pódcast en los que especialistas de las tres ciudades conversarán sobre la música tradicional, la narración oral y su vínculo con la cultura popular. Los materiales generados se compartirán en plataformas digitales y redes sociales.

Finalmente se impulsará 'Laboratorios en red: cultura comunitaria y cooperación interurbana', de la asociación cultural La Ortiga (Santander), la asociación Wikitoki de Bilbao y la Fundación Caja Rioja (Logroño). Cada ciudad acogerá un laboratorio específico centrado en una línea de trabajo diferenciada: en Bilbao se abordará la gobernanza colaborativa; en Santander, la cultura, la salud y la comunidad; y en Logroño la creación artística y la cohesión social.