El proyecto DigitalTA de UNEATLÁNTICO, tercer premio Proyecto del Año de la Unión Europea de los Triple E Awards - UNEATLÁNTICO

SANTANDER 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto DigitalTA de UNEATLÁNTICO, que con un enfoque integral busca aumentar el bienestar y reducir el abandono en la profesión docente, ha recibido el tercer premio Proyecto del Año de la Unión Europea de los Triple E Awards.

'Digital Academy in Teaching Practice for a Seamless Transition from Pre- Service to In-Service', liderado por la Universidad Europea del Atlántico y que ha contado con la participación de la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) junto a socios de otras instituciones europeas, también se ha alzado con el primer lugar en las votaciones en redes sociales de los Triple E Awards de ACEEU, en una ceremonia celebrada en Praga, República Checa.

Al evento asistió Thomas Prola, director de proyectos internacionales de I+D en la Universidad Europea del Atlántico y líder de DigitalTA.

El proyecto, que concluyó en junio de 2025, continuará su labor con el Programa de Bienestar Docente, que tendrá una duración de tres años y se iniciará en octubre de 2025.

Según ha informado UNEATLÁTICO este jueves en un comunicado, la plataforma es utilizada por más de 250 instituciones educativas de toda Europa.

La entrega de premios se celebró en el marco del fórum 'Excelencia en la Educación Superior en el siglo XXI: Cultivando sinergias entre propósito, estrategia y cultura para impulsar el emprendimiento, la innovación y el impacto', dos días de intercambio sobre emprendimiento, compromiso e impacto social entre profesionales del sector educativo.

Los Triple E Awards han reconocido internacionalmente la excelencia de la Universidad Europea del Atlántico como líder de un proyecto innovador y comprometido socialmente en la mejora de la docencia dentro del marco de la Unión Europea.

La Universidad Internacional do Cuanza (UNIC), creada por UNEATLANTICO y FUNIBER, fue reconocida con el premio Campus del Futuro por los mismos Triple E Awards.