El proyecto Life Coop Cortaderia recupera 260 hectáreas en Cantabria

El proyecto Life Coop Cortaderia recupera más de 240 hectáreas en Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

PIÉLAGOS, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Suinos, ha puesto en valor el avance del proyecto Life Coop Cortaderia para la restauración de hábitats degradados por especies exóticas invasoras, con el que hasta la fecha ya se han recuperado 260 hectáreas en la comunidad, en espacios como el río Pas, las dunas de Liencres, las marismas de Santoña o el entorno del río Miera.

El nuevo proyecto, en marcha desde octubre de 2023 y con duración hasta 2028, cuenta con un presupuesto total de 6,3 millones de euros, con financiación europea y aportación del Gobierno de Cantabria de 1,5 millones de euros. Su objetivo es restaurar 1.000 hectáreas de plumerales, de las cuales 600 hectáreas se localizan en la región.

Así lo ha indicado Susinos este miércoles con motivo de la celebración del Día Europeo de la Red Natura 2000, que se conmemora cada 21 de mayo.

El acto se ha desarrollado en el río Pas, un lugar clave por su papel de conexión entre ecosistemas fluviales y litorales, especialmente vulnerable a la expansión de especies invasoras como el plumero.

La consejera ha insistido en la necesidad de conservar estos espacios para las generaciones presentes y futuras.

Según ha indicado, Cantabria cuenta con un importante patrimonio natural integrado en la Red Natura 2000, formado por 21 Zonas de Especial Conservación (ZEC) y nueve Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Finalmente, la consejera ha resaltado tanto el impacto ambiental como social del proyecto, gracias, en gran medida, al trabajo de los equipos forestales de SAEMA, SERCA y AMPROS, que están íntegramente formados por personas con discapacidad, que están interviniendo en diferentes zonas de Cantabria.

"La buena noticia es que la alianza generada en el proyecto Life está logrando no solo frenar la expansión del plumero, sino también restaurar los espacios que antes ocupaba", ha valorado.

SITUACIÓN "GRAVE"

Por su parte, el coordinador de Life Coop Cortaderia, Santiago García de Enterría, ha destacado la "dimensión internacional del proyecto".

"Es transnacional, con socios en Francia, Portugal y España, y en Cantabria, donde lideramos el proyecto desde SAEMA, participan unas 30 personas entre técnicos y operarios forestales, centrados en eliminar el plumero y restaurar los hábitats naturales con especies autóctonas", ha explicado.

Según ha indicado, "el trabajo es continuo y combina eliminación manual, extracción de raíces y posterior plantación, con revisiones en cada zona varias veces".

Sin embargo, ha advertido que "la situación en Cantabria sigue siendo grave", por lo que se necesita la colaboración de más entidades, especialmente gestores de infraestructuras y plantaciones que actúan como focos de dispersión.

En el acto también han estado, entre otras autoridades, el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, y trabajadores del programa.

EL PROYECTO LIFE COOP CORTADERIA

El proyecto LIFE Coop Cortaderia ('Stop Cortaderia +: Development and implementation of a transnational alliance against Cortaderia'), con una duración de cinco años entre 2023 y 2028, está liderado por SAEMA y cuenta con el apoyo financiero del Programa LIFE (60%), el Gobierno de Cantabria (30%), Red Eléctrica y EDP.

El consorcio, formado por once socios en Portugal, España y Francia, trabaja en el Arco Atlántico para frenar la expansión de esta especie invasora en zonas especialmente sensibles, donde las condiciones climáticas favorecen su proliferación.

El proyecto ha superado ya su ecuador de ejecución con más de 419 hectáreas restauradas en todo el Arco Atlántico; en Cantabria se han restaurado ya 260 hectáreas, trabajando en el entorno de las ZECs costeras y fluviales Dunas de Liencres y Estuario del Pas, Costa Central y ría de Ajo, Río Aguera, Marismas de Santoña, Dunas del Puntal y Estuario del Miera, Rio Miera, Río Pas y en los municipios de Val de San Vicente, San Vicente de la Barquera y Herrerías.

Además, desde el IDIVAL, se investigan los impactos de esta especie sobre la salud humana, en concreto las alergias que provoca su polen.