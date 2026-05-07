El Proyecto Mentte muestra el valor terapéutico del arte en la salud mental adolescente con una exposición en Valdecilla

Proyecto Mentte - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha inaugurado la exposición de obras artísticas del Proyecto Mentte, una iniciativa de mentoría terapéutica en salud mental infanto-juvenil impulsada por el Servicio de Psiquiatría del centro y apoyada por la Fundación Marqués de Valdecilla.

La muestra, instalada en la sala de exposiciones del Hospital, reúne más de una veintena de piezas de escultura, cerámica, pintura, dibujo y creación literaria realizadas por adolescentes del Hospital de Día Infanto-Juvenil junto a sus mentores, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

La exposición permanecerá abierta en la sala de exposiciones de Valdecilla hasta el 31 de mayo y podrá ser visitada por profesionales, pacientes, familiares y público en general.

Entre las obras destaca la escultura Floren, elaborada por jóvenes de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil junto al mentor Eduardo Frechilla, que fue presentada recientemente en el Parlamento de Cantabria en el marco de un acto contra el acoso escolar.

El acto inaugural ha contado con la participación del director gerente del Hospital, Félix Rubial; el jefe del Servicio de Psiquiatría, Jesús Artal; la jefa de Sección de Psiquiatría Infanto-Juvenil, Beatriz Payá; así como de los mentores Eduardo Frechilla y Rosa Somarriba, que acompañan el desarrollo del proyecto; el gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla, José Francisco Díaz, y la directora general de Farmacia, Humanización y Coordinación Sociosanitaria, Maria Isabel Priede.

El director gerente del Hospital ha subrayado que la muestra significa "una oportunidad" para el Hospital de acercarse a la ciudadanía y ofrecer a la gente que esté preocupada por sus familiares "un momento para respirar y coger oxígeno".

Por su parte, el jefe de Servicio de Psiquiatría ha puesto en valor que el Proyecto Mentte como uno de los proyectos más queridos por el Servicio y por quienes participan en él, ya que lo consideran "muy importante" y "terapéutico".

Mientras que Frechilla, mentor de cerámica, ha trasladado la capacidad que tiene el arte de "sanar".

El Proyecto Mentte (Mentoría Terapéutica) se ha consolidado desde sus inicios en 2022 como una herramienta innovadora dentro del abordaje de la salud mental en la adolescencia.

Actualmente, cuenta con más de 50 mentores voluntarios que acompañan a los pacientes en distintas áreas como arte, música, deporte y literatura, favoreciendo su desarrollo personal y emocional a través de un acompañamiento continuado.

Las obras expuestas reflejan el trabajo realizado en las sesiones de mentoría, en las que los jóvenes han explorado disciplinas como la pintura, la cerámica o la escritura creativa.

La exposición busca dar visibilidad a este proceso creativo y generar un espacio de encuentro que acerque a la ciudadanía a la realidad de la salud mental infanto-juvenil.

El proyecto, impulsado por el equipo clínico del Hospital de Día de Psiquiatría Infanto-Juvenil, integra un modelo de acompañamiento que combina la intervención sanitaria con el apoyo de mentores voluntarios, contribuyendo a mejorar la autoestima, la funcionalidad y el bienestar de los adolescentes participantes.