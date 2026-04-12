El proyecto piloto de apoyo digital a personas mayores de Cantabria recibe más de 1.300 consultas en tres meses

Archivo - El proyecto piloto de apoyo digital a personas mayores recibe más de 1.300 consultas en tres meses - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proyecto piloto 'Apoyo a nuestros mayores en el uso de sistemas electrónicos' que impulsa la Consejería de Industria, en colaboración con COERCAN, ha recibido 1.397 consultas entre septiembre y diciembre de 2025.

La iniciativa, desarrollada junto con la Consejería de Inclusión Social y las cámaras de comercio de Cantabria y Torrelavega, nace con el objetivo de reducir la brecha digital que afecta a las personas mayores, proporcionándoles asistencia práctica y gratuita en el uso de teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos electrónicos.

El servicio se ha ofrecido en dos establecimientos seleccionados por su experiencia en apoyo tecnológico: CSystem Informática, en la calle Vargas de Santander, que atendió el 90,5 por ciento de las consultas (1.264), e Informática Aja, en la calle José María Pereda de Torrelavega, donde se resolvió el 9,5% restante (133).

Ambos comercios han trabajado con un catálogo de 25 incidencias frecuentes y han resulto la mayoría de ellas "en apenas cuatro o cinco minutos", ha destacado el Ejecutivo en nota de prensa.

Según el perfil de usuarios, las personas entre 75 y 80 años representan el grupo más numeroso (32,1%), seguido por la franja de 65 a 75 años (31,5%).

También resalta el equilibrio de uso entre hombres (49,8%) y mujeres (50,2%), lo que "confirma" el interés transversal por acceder a este tipo de acompañamiento tecnológico.

Las consultas más habituales están relacionadas con dificultades cotidianas, como móviles que no suenan o suenan bajo, cómo cerrar aplicaciones, localizar o guardar contactos, reenviar fotos o audios, o problemas de visibilidad en pantalla.

"Una serie de acciones aparentemente simples que, sin ayuda, pueden convertirse en una barrera para la comunicación diaria y la autonomía personal", ha apostillado el Gobierno.

Por otra parte, uno de los elementos más destacados del proyecto es "su alta eficacia": el 97,7% de las consultas (1.365) se resolvieron de manera satisfactoria en el momento.

Solo el 2% requirió presupuesto para intervenciones adicionales, y únicamente un 0,3% no pudo solucionarse.

Con ello, el Ejecutivo ha puesto en valor que los resultados "avalan la calidad y utilidad del servicio", así como la necesidad de un acompañamiento cercano y especializado para las personas mayores.

CONTINUIDAD DEL PROYECTO

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha subrayado que este proyecto refleja la realidad de una brecha digital "mucho más acuciante" para las personas mayores de Cantabria y ha incidido en que el elevado porcentaje de consultas resueltas "confirma la oportunidad y la utilidad" de haber puesto en marcha esta iniciativa, "que combina atención tecnológica y un importante carácter asistencial".

Asimismo, ha expresado su deseo de que la iniciativa "no solo se consolide, sino que se extienda en el futuro a más municipios de la región".

Por su parte, el presidente de COERCAN, Miguel Ángel Cuerno, ha destacado que la población mayor "sufre una brecha digital evidente". Sin embargo, los dispositivos "son esenciales para su vida diaria", por lo que se ha mostrado partidario de "hacer todo lo posible para reducir esa brecha hasta hacerla desaparecer".

Tanto el Gobierno como COERCAN han reiterado su compromiso con la continuidad del proyecto, del que han puesto en valor su contribución a un envejecimiento "activo, digno y acompañado", en el que la tecnología se convierta en una herramienta "accesible y útil" para todas las personas.