El proyecto para el vertedero de amianto en Castañeda se presentará este mes y estará listo "en muy poco tiempo"

Estará a cargo de la empresa Iacan, que gestiona el actual vertedero de residuos

PIÉLAGOS, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cantabria contará en "muy poco tiempo" con un vertedero de amianto que se ubicará en Castañeda y estará a cargo de la empresa que gestiona el vertedero de residuos del municipio, Iacan, que actualmente tiene sus instalaciones en obras. Para ello, se presentará "en las próximas semanas, a lo largo del mes de agosto", un proyecto para modificar su autorización ambiental.

Un permiso que lleva "una tramitación muy sencilla", según ha indicado el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, con lo que Cantabria podrá tener su primera instalación para tratar los residuos de amianto y así "abaratar los costes" al no tener que llevarlos a otras comunidades.

Media ha explicado este miércoles que, nada más llegar al Gobierno, su departamento contactó con Iacan, dado que tiene en marcha unas obras de ampliación de su vertedero, para "ver si era posible" que allí se pudiera tratar el amianto (el objetivo del Gobierno regional es disponer de uno específico para este material una vez se proceda al desmantelamiento de la antigua Residencia de Cantabria).

Tras varias semanas sin querer desvelar la ubicación del vertedero de amianto porque alegaba que le correspondía a la empresa encargada, el consejero se ha pronunciado así finalmente al ser preguntado por el comunicado remitido esta mañana por el PSOE en el acusa al Ejecutivo regional (PP) de "falta de transparencia y oscurantismo" en la decisión de que Castañeda albergue el centro.

Al respecto, el titular de Medio Ambiente ha lamentado que "el PSOE debe tener poco que hacer". "¿Yo por qué no he dicho que iba a ser Castañeda? Porque es un proyecto íntegramente de una empresa. Cuando la empresa lo quiera contar, lo podrá contar", ha sentenciado.

Además, ha recordado que en los gobiernos PRC-PSOE ha habido tres legislaturas con consejeros de Medio Ambiente socialistas y no se ha puesto solución a la necesidad y obligación de retirar y tratar el amianto, que ha explicado que afecta a proyectos como el derribo de la Residencia Cantabria pero también a "cualquiera que tenga una ganadería con tejados de uralita" y su retirada "cuesta un verdadero disparate".

"No sé a qué se han dedicado estos últimos doce años. Por supuesto, a poner las medidas y los medios para que los cántabros no tengamos que llevar al País Vasco, a Aragón o a Castilla y León nuestros residuos, no", ha criticado Media, al tiempo que ha opinado que "es mucho más responsable la postura" del Gobierno actual del PP que la de los anteriores, que "lo que preferían es mirar para otro lado. Nosotros hemos venido a cambiar las cosas, a hacer las cosas bien".

Así, ha acusado a los socialistas de haber "dejado empantanado un problema tan importante" ya que, pese a que la ley nacional obliga a retirar el amianto, "no pusieron los medios para que los cántabros pudiéramos tener derecho a unos costes razonables para esa retirada".

Por ello, les ha trasladado que, ya que "se ve que tienen poco que hacer ahora en verano, mejor haber trabajado primero cuando tuvieron esas responsabilidades". "Que se dediquen a trabajar", ha reiterado.

FALTA DE TRANSPARENCIA

Media ha hecho estas afirmaciones en su visita a Puente Arce para inaugurar las obras de la nueva rotonda, a raíz de un comunicado en el que el PSOE de Cantabria ha mostrado preocupación por "la falta de transparencia y el oscurantismo" en torno a la decisión de que Castañeda albergue el primer centro de Cantabria para tratar el amianto.

Así lo ha explicado el secretario de Transición Ecológica de la Comisión Ejecutiva Autonómica, Gonzalo Fernández Villegas, que ha señalado que el Ejecutivo ha guardado "con demasiada opacidad su ubicación durante los últimos meses".

Ha criticado a la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, que en el Debate de Orientación Política "fue tan cobarde que dijo que iba a construirse el primer centro para tratar el amianto en un municipio de Cantabria, pero no quiso decir donde ni en su intervención ni a las preguntas de nuestro portavoz parlamentario".

Para Fernández Villegas, ésta es "la mejor demostración de que saben que es una mala noticia y un problema para los vecinos de Castañeda ese centro para la gestión del amianto".

Los socialistas han propuesto que el Gobierno autonómico, junto a la empresa que va a construirlo, el ayuntamiento y técnicos, hagan asambleas abiertas para explicar a los vecinos como va a ser el vertedero de amianto y para que escuchen y recojan sus propuestas.

Y han recordado que desde el PSOE de Castañeda preguntaron hace más de diez días al alcalde si era conocedor de esta mala noticia para el municipio y "se ha hecho el silencio. Es incapaz de contestar porque sabe que la verdad es que ha permitido esto en contra de los intereses de sus vecinos".

Por ello, han pedido que tanto el Gobierno como el Ayuntamiento ofrezcan toda la información de la que disponen en estos momentos y que "garanticen que albergar en el municipio este centro para tratar el amianto no va a tener ningún riesgo para la salud de nuestros vecinos".

Por último, han exigido "paredes de cristal" al Gobierno de Cantabria en todos los procesos como el de la construcción de este vertedero de amianto "que genera alarma, preocupación y malestar entre los cántabros". "Deben aprender a gestionar con transparencia", ha concluido Fernández Villegas.