El PSIR del Olucas Surf Center, La Pasiega y la reprobación a Media, a debate este martes en el Pleno del Parlamento

Pleno del Parlamento de Cantabria - PARLAMENTO DE CANTABRIA

SANTANDER, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria debatirá este martes, 13 de octubre, entre otros asuntos, sobre el complejo logístico e industrial de La Pasiega (Piélagos) y el Plan Singular de Interés Regional (PSIR) del proyecto 'Olucas Surf Center', con la comparecencia sobre este asunto del consejero de Fomento, Roberto Media (PP), cuya reprobación y petición de cese propuesta por el PSOE se abordará también en la sesión.

La sesión cambia esta semana de día --normalmente se celebra los lunes-- por la festividad el 12 de octubre del Día de la Hispanidad.

Comenzará a las 10.30 horas con una proposición no de ley (PNL) del PRC en la que insta al Gobierno regional (PP) a presentar en un mes ante la Comisión de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Cámara el Plan de Aparcamientos Disuasorios que, según una iniciativa aprobada por unanimidad en junio de 2024 y a la que hacen mención los regionalistas, debía estar finalizado en 2025.

En la misma iniciativa se pide al Ejecutivo que ceda los terrenos del aparcamiento del Palacio de Festivales al Ayuntamiento de Santander, para que éste lo transforme antes de finales de año, en un parking en altura.

A su vez, le insta a requerir a la Autoridad Portuaria de Santander a firmar los convenios de cesión de las parcelas de La Marga y Varadero para la puesta en marcha "de manera inmediata" de los proyectos de aparcamientos disuasorios y de residentes "necesarios" en esa zona de la ciudad.

Vox, por su parte, presentará una iniciativa, del mismo rango que la anterior, en la que, entre otras cuestiones, propone rendir homenaje los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por su "servicio abnegado en defensa de la soberanía e independencia de la patria, y más militares en Ceuta y Melilla.

Mientras, se abordará la propuesta del PSOE de reprobación de la gestión del consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, y se instará a la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, a cesarlo.

A continuación, el propio Media comparecerá para informar sobre el PSIR del proyecto privado 'Olucas' para crear en Villaverde de Pontones (Ribamontán al Monte) un complejo deportivo y turístico con una piscina de olas para favorecer la práctica del surf.

Se trata de una comparecencia que se realiza tanto a petición del Grupo Regionalista, como del propio consejero, ha informado el Parlamento.

CONTROL AL GOBIERNO

La parte del Pleno de control al Gobierno arrancará con una interpelación del PRC sobre los proyectos industriales en torno al centro logístico de La Pasiega y seguirá con otra de Vox relativa al absentismo laboral.

Además, los diputados socialistas pedirán explicaciones al Gobierno sobre la situación laboral de la plantilla de los sanitarios vinculado al Hospital Santa Clotilde tras la entrada en vigor del convenio con el Servicio Cántabro de Salud.

Este bloque se cerrará con una segunda interpelación de Vox respecto a la política de ayudas de la Consejería de Inclusión Social.

La sesión plenaria se completará con preguntas del PRC relacionadas con el impacto de la tasa de gestión de residuos y del PSOE sobre el estado de la colegiata de San Martín de Elines, en Valderredible, y la falta de aula de un año en el colegio de Infantil y Primaria 'Eugenio Perojo' de Liérganes.

Vox, por su parte, cuestionará al Gobierno por los planes para el proyecto de La Pasiega, la Ley de Startups y la prioridad de gasto en la Consejería de Inclusión Social.