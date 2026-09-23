El PSOE acusa a Buruaga de "mentir" sobre las derivaciones a Santa Clotilde e insiste en "depurar" responsabilidades

Ainoa Quiñones - PSOE CANTABRIA

SANTANDER, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha acusado a la presidenta autonómica, la 'popular' María José Sáenz de Buruaga, de "mentir" sobre la derivación de pacientes al Hospital de Santa Clotilde y ha insistido en "depurar" responsabilidades en el Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Así lo ha expresado en un comunicado la portavoz de los socialistas cántabros, Ainoa Quiñones, tras las declaraciones de la jefa del Ejecutivo regional en las que ha reconocido que el correo de un funcionario sobre cómo derivar pacientes a dicho centro "nunca debió enviarse" y se trata de un "error reconocido, explicado, rectificado y corregido".

También aseguró que no existe "ninguna orden, decisión política e instrucción" para sacar de las listas de espera a aquellos que se nieguen a ser atendidos en Santa Clotilde y afirmó que la polémica es una "manipulación" en torno al convenio singular para "tapar" la responsabilidad el Gobierno central (PSOE-Sumar) en el conflicto médico.

Además, la presidenta lamentó "profundamente" la más mínima "incertidumbre, inquietud, molestia que esto ya ha podido generar a un paciente".

Al respecto, Quiñones ha señalado que "los únicos que quieren desviar la atención son el Partido Popular y el Gobierno de los recortes y privatizaciones que Buruaga preside", a la que ha acusado de "estar mintiendo a la ciudadanía".

"Buruaga sabe perfectamente que no fue un error, que era una decisión política para poner en marcha un proyecto piloto en Cantabria de lo que ya hacían Ayuso o Mazón en Madrid o Valencia", ha enfatizado.

De este modo, ha insistido en que "no era un error" y sí "una decisión política". "Era un proyecto piloto como los responsables sanitarios indicaban con instrucciones muy precisas en los correos electrónicos enviados a los profesionales de los hospitales", ha censurado.

Para Quiñones, la presidenta cántabra "debe estar fumando en pipa viendo una vez más como su consejero de Salud, César Pascual, evidencia con decisiones y hechos lo que el PP quiere esconder: el deterioro progresivo y paulatino de la sanidad pública en beneficio de la sanidad privada con megaconciertos millonarios como el de Santa Clotilde, por 256 millones de euros".

En este sentido, ha indicado que la instrucción "está dada desde abril" y, por tanto, no se sabe "cuántos pacientes han sido derivados, cuántos se han negado y cuántos siguen callados por miedo a ser expulsados del sistema de listas de espera".

Además, la portavoz del PSOE cántabro ha denunciado que también existe "un miedo creciente entre los profesionales sanitarios a los que se exige tomar medidas que van en contra de su propio criterio como son estas derivaciones a un hospital privado, y que muchas veces acatan por miedo a represalias".

TIEMPO DE ASUMIR RESPONSABILIDADES

"Ya no solo es el tiempo de las explicaciones y las comparecencias, es el tiempo de asumir responsabilidades", ha aseverado, ya que, "primero negaron la instrucción, después la reconocieron como un error y ahora la han retirado. Pero, entre tanto, han pasado seis meses tomando decisiones contra la salud de los cántabros", ha sentenciado.

Quiñones ha insistido en que "si algo sabe el PP es esconderse detrás de falsas polémicas y explicaciones que nada tienen que ver con la realidad".

"Tomaron una decisión, hicieron un proyecto piloto que nunca debieron comenzar y ahora que les hemos descubierto todos los cántabros, solo les queda el camino de los ceses y las dimisiones con las que asuman sus responsabilidades", ha dicho.

Por último, ha señalado que "el perdón" de Buruaga a los pacientes "víctimas de derivaciones a Santa Clotilde que se han opuesto, llega demasiado tarde y no vale de nada sin depurar responsabilidades en el Servicio Cántabro de Salud".