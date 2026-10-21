El PSOE, sobre la candidatura de Igual al Senado: "Santander no puede tener una alcaldesa a tiempo parcial"

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SANTANDER, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha afirmado que "Santander no puede tener una alcaldesa a tiempo parcial" tras el anuncio de la candidatura de Gema Igual (PP) al Senado en las elecciones del 29 de noviembre.

Así lo ha manifestado en un comunicado el secretario general de la agrupación santanderina, portavoz municipal y candidato a la Alcaldía, Daniel Fernández, quien ha opinado que si la regidora "está siete días de la semana ahora aquí y tiene Santander como lo tiene, cómo lo tendrá cuando pase tres días a la semana en el Senado".

En este sentido, ha exigido que explique cómo piensa compatibilizar sus responsabilidades como alcaldesa con su candidatura a la Cámara Alta por el Partido Popular. "Si en Santander ahora todo va peor que mal, con Gema Igual en el Senado, todo solo puede ir a peor", ha remarcado.

Para Fernández, la presencia de Igual en las listas al Senado indica "que ya está buscando una salida a la crónica de una derrota anunciada en mayo de 2027 en las elecciones municipales".

Al respecto, ha asegurado que la regidora "sabe que no va a volver a ser alcaldesa de Santander tras 10 años en las que ha dejado una ciudad peor de la que se encontró en 2016, en la que todos los servicios públicos funcionan peor pagando más impuestos que nunca, en la que las calles están más sucias y con más ratas que nunca y en la que todo funciona peor que nunca", ha subrayado.

A su juicio, representa un "modelo de fracaso demostrado" y ha señalado que "parece que el Partido Popular no aprende la lección".

Además, ha sumado al "fracaso" de Gema Igual en Santander "su nula participación como diputada en el Parlamento de Cantabria".

Y es que, en su opinión, "los cántabros merecen senadores que vayan a trabajar para defender los intereses de Cantabria y Santander en Madrid y Gema Igual es ejemplo de todo lo contrario, como ha demostrado en el Parlamento regional", ha indicado.

MÁS CARGOS ACUMULADOS, MÁS ABANDONADA SANTANDER

El dirigente socialista ha insistido en que "cuantos más cargos acumula Gema Igual, más abandonada tiene Santander, donde quiere repetir como candidata".

En este sentido, ha apuntado que además de diputada autonómica, es vicepresidenta de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).

"Acumula tantos cargos y responsabilidades como incompetencia y ausencia de trabajo eficaz en todos ellos", ha afirmado, para subrayar que "los resultados de su gestión municipal no justifican ningún reconocimiento".

Al hilo, Fernández se ha referido a "graves dificultades de acceso a la vivienda" y a problemas como "la limpieza en muchos barrios, una movilidad sin planificación, un Plan General de Ordenación Urbana pendiente desde hace 10 años y una larga lista de proyectos que acumulan retrasos e incumplimientos".

"Mientras miles de santanderinos tienen dificultades para acceder a una vivienda, mientras los vecinos siguen reclamando mejoras en sus barrios y mientras los grandes proyectos de la ciudad no avanzan, el Partido Popular está preocupado por encontrarle un nuevo destino político a Gema Igual", ha concluido.