PSOE Cantabria pide "desterrar violencia verbal y física" de política regional tras la agresión denunciada por Casares

Los secretarios generales y de Organización de las agrupaciones locales del PSOE de Cantabria en su reunión - PSOE

SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales y de Organización de las agrupaciones locales del PSOE de Cantabria han pedido "desterrar la violencia verbal y física" del debate público en la comunidad autónoma.

Así lo han expresado durante una reunión celebrada para la organización de la campaña electoral en Cantabria, en la que han trasladado su solidaridad con el secretario general, Pedro Casares --que ha interpuesto este lunes una denuncia ante la Guardia Civil contra el concejal del PP en el Ayuntamiento de Ruesga, David Setién, por una supuesta agresión física y verbal durante la Feria ganadera de Arredondo a la que acudió el domingo en calidad de delegado del Gobierno-- y han advertido que "la democracia es respeto a quien piensa diferente", ha informado el PSOE.

"Cantabria ha sido siempre un lugar donde todos convivimos en armonía, donde nos respetamos en las diferencias y trabajamos, desde los ayuntamientos, para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas poniéndonos de acuerdo, y ese ejemplo de una Cantabria democrática no tiene nada que ver con la violencia demostrada por el portavoz del Partido Popular en Ruesga", han señalado.

Para los socialistas cántabros, "los hechos ocurridos en Arredondo son inadmisibles y exigen la condena de todos los demócratas de Cantabria".

"Un ejemplo de esa capacidad, talante, responsabilidad y altura de miras que hemos tenido siempre los alcaldes, alcaldesas y concejales de todos los signos políticos lo demostramos en la federación de municipios de Cantabria, donde siempre prevalecen los acuerdos", han afirmado.

Por último, los responsables de las agrupaciones locales del PSOE han reivindicado que el Partido Popular "exprese claramente que la violencia de ese concejal ni les representa ni las ampara". "El silencio de las últimas horas solo es señal de todo lo contrario", han concluido.