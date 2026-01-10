PSOE de Cantabria prioriza la vivienda, el empleo y los servicios públicos en el inicio del curso político

SANTANDER 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha señalado este domingo que las tres prioridades para 2026 son "el impulso de una política de vivienda digna, el empleo y unas mejores condiciones de vida y la defensa de los servicios públicos".

Además, el líder regional socialista ha asegurado que es un curso "determinante para dibujar el futuro de Cantabria" y ha defendido que el PSOE "es la herramienta de transformación fundamental".

Así lo ha indicado durante la primera reunión del año de la Comisión Ejecutiva Autonómica, que ha tenido lugar en la sede de CCOO de Torrelavega, para cumplir con el compromiso de celebrar reuniones en diferentes rincones de Cantabria. "Tenía que ser en Torrelavega, la segunda ciudad de Cantabria y el municipio más importante en el que gobernamos", ha afirmado.

Además, Casares ha afirmado que "el proyecto más importante de la historia de Torrelavega, el soterramiento de las vías, está viendo la luz gracias solo al Gobierno de Pedro Sánchez". En esta línea, ha reivindicado que el PSOE está demostrando en Torrelavega "que la política útil funciona y mejora la vida de la gente", ha señalado.

"Vemos en Torrelavega cómo el proyecto históricamente reivindicado del soterramiento de las vías en el casco urbano que muchos prometieron solo lo ha puesto en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez", ha enfatizado.

En este sentido, ha incidido en obras como los aparcamientos disuasorios de La Carmencita o el Mercado de Ganados, la peatonalización de calles, la ampliación de zonas verdes o el impulso de grandes proyectos culturales como La Lechera, que se inaugurará este 2026", ha expresado.

Por último, el secretario general ha agradecido a CCOO la cesión de sus instalaciones en Torrelavega para celebrar la reunión de la Comisión Ejecutiva Autonómica. "En 2026, como siempre hemos hecho los socialistas cántabros, vamos a seguir trabajando junto a los sindicatos porque son nuestro mejor aliado para ampliar derechos", ha concluido.

Junto al líder socialista regional, ha estado presente el secretario general del PSOE de Torrelavega y teniente de alcalde del municipio, José Luis Urraca.