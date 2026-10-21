El PSOE de Cantabria ve una "excelente noticia" el acuerdo con Frente Amplio para "frenar a la derecha" en el Senado

Ainoa Quiñones. - CESAR VALLEJO RODRIGUEZ/PSOE

SANTANDER, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha señalado que la lista cántabra del PSOE al Senado para las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre "no está cerrada" y, de momento, desconocen "cómo quedará".

En cualquier caso, ha destacado que es una "excelente noticia" que el Partido Socialista, Frente Amplio y otras formaciones de izquierda hayan llegado a un acuerdo para concurrir en listas conjuntas a la Cámara Alta, bajo el nombre Senado de Progreso, para "frenar a la derecha y a la ultraderecha, que cada vez se confunden y se diluyen más".

"De momento se está trabajando en ese Frente Amplio a nivel central porque afecta a todo el territorio nacional y, de momento, no tenemos ninguna indicación de cómo quedará esa lista", ha manifestado Quiñones este miércoles a preguntas de la prensa.

La lista cántabra al Senado, ratificada por el Comité Federal del PSOE el pasado 17 de octubre, la encabeza Paz de la Cuesta, José Luis Urraca y Paloma Palacio. Según las directrices fijadas a nivel nacional por Ferraz y Frente Amplio, el PSOE encabezará todas las candidaturas de Senado de Progreso, mientras que Frente Amplio ocupará los puestos secundarios, segundo o tercero, según el potencial de cada provincia y los resultados de 2023.

Por su parte, la lista al Congreso de los Diputados ratificada por el Comité Federal la forman los socialistas Susana Herrán, Eduardo Magaldi, Gema Fernández, Alejandro Llano y Celia Bustamante. Si bien en este caso no existe ningún pacto entre el PSOE, Frente Amplio y otras fuerzas de izquierda de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

La portavoz del PSOE de Cantabria ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa para analizar la actualidad autonómica.