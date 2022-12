El PSOE celebra el Día de la Constitución en Santoña con "ilusión" por ganar las elecciones

SANTOÑA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha celebrado hoy su tradicional comida en Santoña con motivo del Día de la Constitución, que el secretario general del partido y vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha dicho que se conmemora "con ilusión, con ganas de vernos, de reencontrarnos y sobre todo de volver a ilusionarnos sabiendo lo que tenemos por delante, meses para volver a ganar las elecciones, para gobernar este municipio y otros tantos lugares sabiendo que mejoraremos la vida de la gente".

Según Zuloaga, en días como éstos "es cuando te das cuenta de que la familia socialista de Cantabria crece y se renueva llena de ganas por avanzar y mirar al mejor futuro". Por ello, ha agradecido al secretario general del partido en Santoña y alcalde, Sergio Abascal, y a toda agrupación, haber recuperado esta comida.

El secretario general de los socialistas ha precisado que "es momento de combatir el discurso del odio que promueven la derecha y la extrema derecha de este país, porque el 28 de mayo lo que está en juego es el futuro de Santoña y de Cantabria".

Por eso, ha dicho, "es importante recordar en la calle que el PP ya gobernó España y Cantabria y lo que hacían cuando privatizaron el hospital Valdecilla con todo lo que eso supuso", mientras que con el Ejecutivo actual "hemos sido los que más vidas hemos salvado durante la pandemia, los que hemos hecho realidad el nuevo centro de salud de Santoña, vanguardia en atención primaria", gracias a los acuerdos con los profesionales de la sanidad pública.

"En cada rama de la política social, ya sea en sanidad, educación o dependencia está el PSOE", y esto "sería impensable si no habría un alcalde socialista en Santoña, si no hubiera un gobierno participado por el Partido Socialista en Cantabria y si no hubiera un gobierno en España presidido por Pedro Sánchez".

El líder de los socialistas cántabros ha manifestado que aunque la Constitución cumple 44 años "nada está garantizado". "Escuchamos a la derecha y extrema derecha en el Parlamento diciendo no a medidas y leyes que nos hacen avanzar en derechos y libertades, como la ley LGTBI, la ley de Memoria Histórica y Democrática y próximamente, con la ley de Ciencia que nos permitirá garantizar el futuro de nuestra región".

Ha recordado que a los socialistas les ha tocado gestionar dos crisis, la de la Covid-19 y la guerra en Ucrania y, "a pesar de ello, Cantabria y España lideran el crecimiento económico de Europa, lideran la creación de empleo en Europa". En este punto ha remarcado que, "tras la derogación de la Reforma Laboral en Santoña, si en 2021, entre los meses de enero a noviembre se comunicaron 302 contratos indefinidos, en los mismos meses de 2022 se han comunicado 1.331".

Por su parte, Sergio Abascal, ha reivindicado que "el PSOE siempre ha sido garante y protagonista del crecimiento de España, de nuestro marco constitucional, de nuestro Estado del bienestar, de hacer de España un país mas justo, tolerante y solidario".

Por eso, ha continuado, "tenemos que estar orgullosos de ser socialistas frente a una derecha que blanquea determinados periodos de la historia de España y echa por tierra la importante labor que ha venido realizando el PSOE, siendo protagonista del progreso y crecimiento de nuestro país".

Asimismo, ha sostenido que las próximas elecciones autonómicas y municipales son "trascendentales", porque "no solo tenemos que poner pie en pared a la derecha y la extrema derecha, sino que además tenemos que convencer y explicar a los ciudadanos qué es lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos 44 años".

"El PSOE va a seguir gobernando España, Cantabria y gestionando muchos ayuntamientos, sigamos escuchando a todo el mundo e intentemos por encima de todo ayudar a los que peor lo están pasando", ha concluido Abascal.