El PSOE se compromete a invertir 5.000 millones en obras e infraestructuras en Cantabria si gana las elecciones

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, y el candidato al Congreso, Eduardo Magaldi, visitan el Desfiladero de La Hermida. - PSOE

LA HERMIDA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha anunciado este sábado el compromiso de la formación de invertir 5.000 millones de euros en obras e infraestructuras en Cantabria durante los 10 próximos años, a razón de 500 millones anuales, si gana las elecciones generales del 29 de noviembre.

En este sentido, ha subrayado que esa inversión va a ser posible "gracias a todos los proyectos impulsados en la región por el Gobierno de España de Pedro Sánchez". "Solo será una realidad con el PSOE", ha dicho.

Así lo ha señalado Casares este sábado durante una visita al Desfiladero de La Hermida junto al candidato número 2 al Congreso de los Diputados, Eduardo Magaldi; el alcalde de Peñarrubia, Cundo Caso; y el líder comarcal del PSOE y secretario de Agricultura y Ganadería de la Ejecutiva Autonómica, Julio Cires.

En la mitad del trayecto del Desfilado, en el pueblo de La Hermida, Casares ha puesto en valor la obra en la N-621, "la mayor actuación que ha hecho el Gobierno de España en Liébana con una inversión histórica de 114 millones de euros".

Para el líder socialista, esta obra simboliza que, cuando el PSOE se compromete, "cumple con Cantabria" y ha remarcado que la formación invertirá 5.000 millones en obras e infraestructuras si sigue en el Gobierno.

Unos millones que, según ha asegurado, "están movilizados", pero "en riesgo si el PP y Vox llegan a gobernar".

En este punto, ha citado inversiones como la llegada de la Alta Velocidad a Reinosa, el Plan de mejora integral de la red ferroviaria de Cercanías, las integraciones ferroviarias en Santander, Torrelavega, Camargo o Reinosa, el tercer carril de la A-67 entre Santander y Polanco.

"Todas esas inversiones que hemos desarrollado van a seguir siendo una realidad si gobierna el PSOE", ha apostillado Casares, que ha señalado que el 29N también se decide si Cantabria quiere continuar "con este ritmo inversor, el mayor en la historia" de la comunidad, o quiere "que se pare todo de repente".

Aprovechando la visita a la Liébana, el secretario general del PSOE también ha anunciado tres compromisos con la comarca de los socialistas si continúan al frente del Gobierno de España: un estudio para mejorar los puentes en el Desfiladero, una senda peatonal desde La Hermida hasta Lebeña y la mejora de la N-621 entre Vada y Potes con una inversión de 25 millones.

Por su parte, el alcalde de Peñarrubia ha elogiado la "pedazo de obra" que ha realizado por el Gobierno de España (PSOE-Sumar) en el Desfiladero.

"No es una rehabilitación más, es el cumplimiento de una demanda histórica de décadas y décadas de la gente de Liébana", ha concluido Caso.