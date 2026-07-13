El PSOE de Los Corrales de Buelna exige al consejero de Educación que mantenga la oferta educativa de aulas de dos años

La secretaria general del PSOE de Los Corrales de Buelna, Yanire Jara - PSOE LOS CORRALES DE BUELNA

SANTANDER 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Los Corrales de Buelna, Yanire Jara, ha exigido al consejero de Educación del Gobierno de Cantabria, Sergio Silva, que mantenga la oferta educativa de aulas de dos años en el municipio.

En un comunicado, la formación ha reclamado al Gobierno, a través de una carta, que revoque la decisión de cerrar las unidades de dos años en el Colegio Gerardo Diego y el José María Pereda, y ha pedido que mantenga la oferta educativa pública existente.

Además, ha demandado que se estudie e impulse la reconversión de una de estas aulas en un aula de un año, ampliando la oferta pública del primer ciclo de Educación Infantil "dando respuesta a una necesidad real" de las familias del municipio.

"Esta reivindicación no responde únicamente al interés de la comunidad educativa. Representa la voz de un municipio de más de 11.000 habitantes que no está dispuesto a aceptar un nuevo recorte en sus servicios públicos ni a resignarse a que la educación pública sea siempre la primera en sufrir las consecuencias de las decisiones presupuestarias", ha criticado.

Jara ha defencdido que la educación pública "nunca es un gasto", sino "la mejor inversión que puede hacer una sociedad".

La socialista ha apuntado que el cierre de estas dos aulas "no implica únicamente una reducción de espacios educativos", ya que también supone la pérdida de profesorado en ambos centros, "empobreciendo los recursos humanos de la escuela pública y dificultando la atención educativa, la innovación pedagógica y el acompañamiento del alumnado".

Por otra parte, Jara ha señalado que es "incomprensible" que, mientras se plantea el cierre de unidades en los colegios públicos, "se mantengan intactos los conciertos educativos financiados con fondos públicos".

"Si realmente la planificación responde a criterios demográficos, estos deberían aplicarse de forma equilibrada a toda la red sostenida con recursos públicos. No es aceptable que, una vez más, sea exclusivamente la escuela pública la que soporte las consecuencias de los ajustes, mientras se preservan otras opciones educativas. La educación pública no puede convertirse en la variable de ajuste del sistema educativo", ha concluido.