PSOE critica la "desleatad institucional" de Buruaga al no invitar a Casares a la inauguración del aparcamiento del MNG

Archivo - La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones.-ARCHIVO - PSOE - Archivo

SANTANDER, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha acusado a la presidenta del Gobierno regional, María José Sáenz de Buruaga (PP), de comenzar el año con "el mismo poco respeto institucional de siempre", tras denunciar que no invitó al delegado del Gobierno y secretario general de los socialistas cántabros, Pedro Casares, a la inauguración del aparcamiento en altura del Mercado Nacional de Ganados (MNG) de Torrelavega que tuvo lugar ayer.

"El año en Cantabria ha comenzado con las mismas malas políticas, las mismas malas costumbres y los mismos bulos a los que nos tenía acostumbrados el Partido Popular y Buruaga", ha dicho este jueves al inicio de una rueda de prensa, en la que ha recalcado que la jefa del Gobierno autonómico ha iniciado 2026 visitando una actuación que ha contado con una inversión de 4,7 millones de euros, de los que 2,7 "vienen del Gobierno de España a través de los fondos europeos".

Así, la portavoz ha criticado que si bien en el inicio de las obras de este aparcamiento en altura invitaron a la Delegación de Gobierno, lo mismo "no ocurrió ayer", y ha enfatizado que el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada (PRC), lo fue "por puro compromiso".

Y se ha cuestionado el motivo por el que Buruaga hace esto "de forma recurrente y cada vez con más frecuencia". "Sencillamente, porque al Partido Socialista de hoy y a su secretario general y delegado del Gobierno se les oye, se les escucha, se les atiende, se les reconoce y se les entiende", ha afirmado Quiñones, para sostener que, este hecho, al PP y a la presidenta que "tanto habla de esas tácticas electoralistas de los partidos de la oposición, les ocupa y les preocupa".

En este sentido, ha dicho que Buruaga sabe que un PSOE "más fuerte, más creíble y más reconocible es un adversario más difícil de vencer en las próximas elecciones autonómicas y municipales del año 2027".

Al hilo, la socialista también ha enfatizado que la presidenta, "la que antes criticaba los fondos europeos y la reforma laboral, es la que ahora se hace fotos en las obras financiadas con fondos europeos y saca pecho de los buenos resultados del mercado de trabajo". "Ver para creer", ha ironizado, para concluir que ello es "un ejemplo más de la política irresponsable e incoherente que hace siempre el PP".

Al respecto, ha puntualizado que los 'populares' "critican cuando están en la oposición y cuando están gobernando hacen como si no pasara nada".

Por último, Quiñones ha afirmado que mientras tanto el Gobierno de Cantabria sigue sin presentar un proyecto para la región y que "vive de los proyectos heredados". "Bendita herencia que le ha quedado a un Gobierno que gobierna de brazos cruzados", ha apostillado.