El PSOE critica "la euforia" del Gobierno en el inicio del curso tras el "despido" de docentes y el "cierre" de aulas

Archivo - La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones - PSOE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha criticado este martes "la euforia" de la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, y el PP en el inicio del curso escolar tras el "despido" de profesores y el "cierre" de aulas.

La portavoz socialista, Ainoa Quiñones, ha denunciado en un comunicado la demagogia de la presidenta regional.

"Dice lo uno y hace lo contrario", ha sostenido Quiñones en referencia a las declaraciones realizadas este martes de la jefa del Ejecutivo sobre que el descenso demográfico no debía ser una invitación a reducir recursos sino una oportunidad para mejorar la oferta educativa.

Para la portavoz socialista, "hay que tener la cara de cemento armado" para afirmar esto en el inicio del curso escolar tras "cerrar aulas y despedir docentes".

"Está haciendo exactamente todo lo contrario a la propaganda de calidad educativa que predica en sus discursos, porque mientras habla está desmantelando escuelas en zonas rurales, cerrando aulas de dos años y despidiendo docentes", ha lamentado la portavoz del PSOE cántabro.

En este sentido, Quiñones ha criticado que el Ejecutivo, a pesar de contar con "los mayores recursos en la historia" de Cantabria para fortalecer el sistema educativo "gracias a las inversiones estatales", ha realizado "más recortes que nunca".

Y es que, ha subrayado que la comunidad ha recibido más de 300 millones de euros del Gobierno central "solo para mejorar la financiación del sistema educativo". Pero, a su juicio, el Ejecutivo regional no utiliza esos ingresos para mejorar las infraestructuras y calidad educativa.

Por último, Quiñones ha afirmado que hay "mucha tarea pendiente" para mejorar la educación pública en Cantabria.

"Como no se lucha contra la despoblación, como dice querer hacer el PP, es cerrando aulas de dos años en los municipios rurales de Cantabria, impidiendo a las familias conciliar la vida laboral y familiar si viven en zonas rurales", ha concluido.