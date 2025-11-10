PSOE critica que Igual tarda una década en retirar las calles franquistas y Vox la "falta de voluntad" para evitarlo

SANTANDER 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santander ha criticado que la alcaldesa, Gema Igual (PP), tarde una década en cumplir con la Ley de Memoria Democrática para cambiar los nombres de las últimas calles franquistas, concretamente Camilo Alonso Vega -pasará a denominarse José Hierro- y General Dávila -Paseo Altamira- que se producirá el 14 y 21 de noviembre, respectivamente, según ha informado hoy el Ayuntamiento. Mientras tanto, Vox ha lamentado la "falta de voluntad" para evitarlo y que la alcaldesa haya renunciado a "dar la batalla cultural".

Así lo han censurado en sendas notas de prensa en respuesta a las declaraciones de la alcaldesa de Santander, que esta mañana ha afirmado que ella cumple la Ley de Memoria Democrática aunque le parece "muy cuestionable y además inoportuno: el no tener presente ni futuro lo que te hace es anclarte en el pasado".

El portavoz municipal socialista, Daniel Fernández, ha lamentado esas declaraciones de la alcaldesa porque "lo verdaderamente cuestionable es haber tardado una década en cumplir una ley democrática; e inoportuno, hacerlo solo cuando te lo exige un juez".

Asimismo, ha recalcado que el equipo de Gobierno municipal "ha tenido tiempo de sobra para retirar de su callejero los nombres de dos figuras directamente vinculadas a la represión franquista", y que Camilo Alonso Vega y General Dávila "fueron responsables de operaciones militares" contra la población civil durante la Guerra Civil, incluyendo el bombardeo de Santander y la posterior represión.

"Es inaceptable que sigan siendo homenajeados en nuestras calles quienes bombardearon nuestra ciudad y persiguieron a sus vecinos", ha señalado. Fernández ha apostado por "mirar hacia el futuro con dignidad democrática y no seguir honrando a quienes representaron la dictadura y la violencia" y ha reprochado al PP su "falta de sensibilidad con la historia y con las víctimas".

Asimismo, ha dicho que es "cuestionable mantener durante años un callejero que glorifica a quienes atacaron y castigaron a nuestra ciudad" y ha insistido que "la Ley de Memoria Democrática no es un capricho ideológico, sino un compromiso con la verdad y con la reparación. Santander no puede seguir dando la espalda a su propia historia".

"FALTA DE VOLUNTAD PARA EVITAR EL CAMBIO"

En contraste, la portavoz del Grupo Municipal Vox, Laura Velasco, ha criticado "la falta de voluntad" de la alcaldesa "para evitar el cambio de calles" y ha lamentado que "el equipo de Gobierno no haya querido dar la batalla cultural y se haya rendido a las pretensiones del Partido Socialista para reescribir la Historia".

La portavoz ha apostado por recurrir el cambio de nombres y ha acusado al Partido Popular de "falta de valentía" a la hora de combatir "la mal llamada Ley de Memoria Histórica" y de "dar vía libre a la izquierda para manipular la Historia".

Además, Velasco ha recordado que "hasta que el Tribunal Constitucional dictamine si sigue vigente o no la Ley de Memoria Histórica en Cantabria, todas las actuaciones deberían estar suspendidas, entre ellas el cambio de calles, máxime tras haber sido admitido a trámite el recurso presentado por el Grupo Municipal VOX".

Por último, ha señalado que ciertas calles quedan "fuera" del espacio temporal de la Guerra Civil y otros tribunales "ya han considerado fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Memoria Histórica, como ocurrió con la calle División Azul en Madrid", ha finalizado.