El PSOE critica el "timo" del PP con la piscina de olas, que pone el patrimonio natural "a merced de la especulación"

Quiñones en rueda de prensa. - PSOE

SANTANDER, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha criticado el "timo millonario" del Gobierno autonómico (PP) con el proyecto para instalar una piscina de olas en Villaverde de Pontones (Ribamontán al Monte), una iniciativa privada que pone el patrimonio natural "único" de la región "a merced de los intereses particulares y el negocio y la especulación de unos pocos".

"Lo que para el PP y Buruaga es un proyecto estrella, para los demás es una estafa", ha enfatizado este viernes la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones, en rueda de prensa, en la que ha acusado a los 'populares' de tratar de impulsar un proyecto privado con un "enorme impacto ambiental y paisajístico".

Quiñones ha advertido de este "macroproyecto turístico que se plantea sobre suelo rústico" y para cuyo impulso el Gobierno cántabro pretende utilizar un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) sin explicar "dónde esta el interés general en una iniciativa privada de estas características".

"Sería una inversión transformadora en Albacete o Ciudad Real, lejos del mar, pero no a menos de cinco kilómetros de nuestra costa. Una piscina de olas artificial al lado de la mayor piscina natural es una estafa", ha remarcado la portavoz socialista, que ha considerado que el Ejecutivo tiene que dar "muchas explicaciones" sobre este proyecto.

Primero, sobre el impulso de un PSIR para su desarrollo cuando este tipo de planeamiento solo encaja para proyectos empresariales estratégicos y esta piscina de olas "no alcanza el umbral de 50 millones de inversión exigido ni acredita los 100 empleos requeridos para este tipo de proyectos", ha indicado.

En segundo lugar, Quiñones ha apuntado que los 'populares' tampoco han dado respuesta a una pregunta "fundamental" en torno a este proyecto y que es de dónde saldrán los recursos hídricos para su abastecimiento, más cuando el propio Gobierno del PP ha alertado este mismo verano de la sequía y la escasez de agua en Cantabria.

Y, en tercer lugar, ha pedido una estimación realista de usuarios porque la documentación aportada de este proyecto apunta a 4,8 millones de usuarios potenciales cuando actualmente en Cantabria hay "aproximadamente 120.000 residentes y visitantes vinculados directamente al surf".

"Cantabria no necesita más anuncios ni proyectos presentados como estrellas que son inviables y tienen un enorme impacto ambiental y paisajístico, ni tampoco necesita que el PP siga destrozando el litoral y las zonas rurales, convirtiendo todo en pasto de especulación y en un bien de mercado para el mejor postor", ha espetado la socialista.

Por ello, ha rechazado el "relato eufórico" sobre este proyecto del consejero de Fomento, Roberto Media, en el Parlamento, con el que, a su juicio, "ha demostrado que lo único que tiene el PP a estas alturas de legislatura son prisas por hacer anuncios porque van a ir a las urnas sin nada que ofrecer a los cántabros más allá de haber gestionado la herencia recibida del anterior Gobierno".

En este sentido, Quiñones ha apuntado que Buruaga anunció en junio esta iniciativa privada en el Debate del Estado de la Región porque "no tenía nada más que contar", pero solo fue "humo" porque "la realidad administrativa es muy distinta" y evidencia que, aunque los 'populares' consiguiesen impulsar este proyecto, "no vería la luz como pronto hasta 2030".

"Nuestra tierra necesita menos anuncios y más realidades", ha insistido la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, que ha reivindicado que los socialistas quieren para Cantabria "proyectos de futuro, empleo, deporte y que el surf siga creciendo pero con planificación, transparencia y respeto por el territorio y nuestros espacios naturales".

BURUAGA "SE ENTREGA" A TELLADO

Por otro lado, la portavoz socialista ha lamentado que la actual presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, ha demostrado que se "entrega a la derecha extrema que representa Miguel Tellado" y ha pasado de estar "escondida y de perfil" para intentar "salir del paso sin hacer ruido" a "abrazarse a los insultos y las mentiras".

"Solo habla para atacar a la oposición en vez de para defender sus políticas", ha denunciado Quiñones, que ha criticado que Buruaga "no defiende sus políticas e inversiones porque más allá de destrozar los servicios públicos y ralentizar el crecimiento de la economía y el empleo, no está haciendo nada".

La socialista también ha criticado la utilización de los 'populares' de la situación de Ceuta y que "llamen invasores a niños y niñas de 10 años". "Es indecente su racismo y es indecente que, en vez de trabajar en la defensa de la convivencia y la solidaridad, lo único que haga es insultar, mentir y engañar a los cántabros", ha manifestado.

En este sentido, Quiñones ha reivindicado que "todos y todas estamos con Ceuta". "Unos haciendo inversiones y buscando soluciones a un problema migratorio sin precedentes y otros como ella utilizando a Ceuta como llama de la crispación", ha concluido.