El PSOE denuncia el cierre del parque de bomberos de Los Corrales para reabrir Villacarriedo y mantener el de Tama

El secretario de Política Autonómica de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria y portavoz parlamentario, Mario Iglesias - PSOE

SANTANDER, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha denunciado que el parque de bomberos de Los Corrales de Buelna se ha cerrado este martes 9 de diciembre "para poder reabrir el de Villacarriedo y mantener abierto el de Tama".

En concreto, los socialistas han explicado que, para poder reabrir el parque de bomberos de Villacarriedo tras haber estado cerrado este domingo y lunes, y para mantener abierto el de Tama, han tenido que trasladar dos bomberos al primero y otro más al segundo desde Los Corrales de Buelna, "dejándolo inoperativo".

En este sentido, han denunciado que hay unas 28 vacantes por cubrir en la plantilla y que "la falta de efectivos hace ya insostenible la prestación del servicio de bomberos con eficacia".

Así lo ha trasladado el secretario de Política Autonómica de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria y portavoz parlamentario, Mario Iglesias, que ha denunciado que la negociación del convenio colectivo lleva "estancada" desde hace una década, "mermando las condiciones laborales y salariales de los bomberos de Cantabria".

Por ello, el portavoz socialista ha exigido al Gobierno autonómico (PP) que "tome medidas de forma urgente para garantizar la prestación del servicio de bomberos en todos los rincones de Cantabria y avanzar en la negociación de un nuevo marco laboral para estos profesionales".

"No puede ser que semana tras semana estemos en esta situación en los parques de bomberos de la región porque no se cumple con el mínimo de cuatro efectivos por guardia y falten alrededor de 28 personas en plantilla", ha denunciado Iglesias, que ha alertado que "de forma recurrente se está incumpliendo" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que exige la guardia mínima de cuatro bomberos.

En su opinión, lo único que está haciendo el Gobierno autonómico es "parchear con personal de aquí y allá para intentar no cerrar parques de bomberos, lo cual evidencia que se ha llegado a una situación limite que pone en riesgo la prestación del servicio de forma eficaz en caso de emergencia".

Por último, Iglesias, que ha registrado una pregunta para que el Ejecutivo informe en el Parlamento sobre la situación del servicio de bomberos en Cantabria, ha afirmado en un comunicado que "lo que más urge es cubrir esas 28 vacantes en plantilla, que son imprescindibles para que el servicio funcione correctamente".