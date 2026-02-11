El PSOE denuncia el "desmantelamiento" de instalaciones en Alto Campoo y el "fracaso" de la "privatización" hostelera

Archivo - Estación de esquí de Alto Campoo - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Cantabria ha denunciado "la grave situación de deterioro, desorganización y falta de planificación" que atraviesa la estación de esquí y montaña de Alto Campoo, con el "desmantelamiento" de instalaciones y el "fracaso de la privatización de la hostelería impulsada por el PP".

Así lo han expresado este miércoles en un comunicado el secretario de Política Autonómica y portavoz parlamentario, Mario Iglesias, y el secretario general del PSOE de Reinosa, Sergio Balbontín, que han reclamado "inversiones con criterio, transparencia y la implicación del territorio para recuperar una infraestructura clave para Campoo y Cantabria".

Los socialistas cántabros han afirmado que lo han podido comprobar durante estos meses desde su apertura y han opinado que es "consecuencia directa de la mala gestión del Gobierno del Partido Popular y de decisiones estratégicas erróneas adoptadas desde el inicio de la legislatura".

"Desde la apertura de la temporada, la estación ha acumulado quejas constantes de usuarios, trabajadores y empresarios, con episodios de colapsos, colas interminables, remontes cerrados, servicios básicos inoperativos y una imagen muy negativa que ha dañado no solo a la estación, sino al conjunto de la comarca de Campoo y de Cantabria", ha denunciado Iglesias.

Para el portavoz parlamentario, "el problema de Alto Campoo es la falta de planificación, de inversión y de gestión". En este sentido, ha censurado que desde que el PP ha asumido la gestión de Cantur hace casi tres años "la improvisación ha sido la norma".

Uno de los puntos más criticados por los socialistas es la "privatización" de la hostelería de la estación en 2024, que afectó tanto al Hotel La Corza Blanca como a las cafeterías de pistas.

Un proceso que, en su opinión, se ha realizado "sin la transparencia exigible" y sin una licitación ordinaria, y cuyas consecuencias han sido "un servicio deficiente, espacios cerrados en días de máxima afluencia y un evidente deterioro de la calidad".

"El PSOE ya advirtió de que esta privatización iba a tener una repercusión muy negativa. Hoy vemos un servicio desmantelado, con falta de personal, cierres constantes y una imagen impropia de una estación que debería ser un motor turístico", ha lamentado Iglesias.

A esta situación se suma el "abandono progresivo" de los remontes, con amplias zonas de la estación cerradas: Castros, Cuchillón, Asnos u Ollas no han estado operativas, se ha retirado el telesilla del Chivo y la estación ha llegado a funcionar con un solo remonte para acceder a la parte alta. Todo ello sin que exista "una alternativa clara ni un calendario definido".

"Hemos escuchado hablar de telesillas, máquinas y mantenimiento, pero sin concreción ni garantías. Antes se anunció una telecabina que ahora parece descartada. Hay demasiadas dudas y muy pocas certezas", ha advertido Iglesias.

Por su parte, Balbontín ha sostenido que "lo que estamos viviendo en Alto Campoo es el resultado de una dirección absolutamente sobrepasada. Se están desmantelando instalaciones sin previsión, sin piezas para los remontes y sin contar con el conocimiento técnico que requiere una estación".

Balbontín ha señalado que la estación "abrió la temporada con solo el 40% del personal, que se han producido paradas por averías repetidas, problemas de seguridad y una falta de servicios básicos inaceptable en días de gran afluencia".

Para los socialistas, "no es suficiente con anuncios aislados y para aplacar las críticas", por lo que han reclamado que el plan estratégico integral de recuperación de Alto Campoo anunciado "sea una realidad a la mayor brevedad", y que apueste por la modernización de los remontes, la mejora de los servicios, la desestacionalización y la diversificación de actividades durante todo el año.

"El futuro de Alto Campoo no puede decidirse desde un despacho en Santander. Necesita conocimiento, diálogo y visión a largo plazo", ha concluido el portavoz socialista en Reinosa.