PSOE denuncia "falta de planificación" en la Semana Grande de Santander, marcada por un modelo turístico del "todo vale"

Archivo - Cientos de personas durante el Chupinazo de la Semana Grande en foto de archivo - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

Fernández afirma que el final de las fiestas "ha supuesto un alivio para muchos vecinos y vecinas que viven en el centro" SANTANDER 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal del PSOE de Santander, Daniel Fernández, ha realizado este miércoles una valoración de la Semana Grande, marcada, a su juicio, por la "falta de planificación" del equipo de Gobierno del PP y por un modelo turístico que "antepone la masificación y el 'todo vale' al bienestar de quienes viven en la ciudad".

"El Ayuntamiento ha vuelto a confundir una ciudad llena con una ciudad bien gestionada", ha afirmado Fernández, quien ha asegurado que el final de las fiestas "ha supuesto un alivio para muchos vecinos y vecinas que viven en el centro de Santander".

"Como yo, miles de personas que residen en las calles del centro han tenido que soportar durante días una situación insostenible. Todavía la alcaldesa tiene la cara de asegurar que la convivencia ha sido la gran protagonista de esta Semana Grande. Sinceramente, no puedo compartir una afirmación cuando el impacto sobre la vida cotidiana de tantas personas ha sido tan negativo", ha señalado.

Para el portavoz socialista, "convivencia no es que miles de vecinos hayan pasado noches enteras sin dormir; no es levantarse por la mañana y encontrar basura y orines en la puerta de casa ni es convertir plazas y calles en enormes botellones. Tampoco es ver cómo se destroza el mobiliario urbano o cómo se vandalizan las bicicletas públicas, o que los comerciantes tengan que cerrar, ni tampoco es que la Policía Local tenga que intervenir una y otra vez por fiestas ilegales en viviendas turísticas", ha afirmado.

Fernández también ha denunciado las "deficiencias" registradas en los servicios públicos durante los días de mayor afluencia. "Hemos vuelto a comprobar que el transporte público ha sido claramente insuficiente, que los dispositivos de limpieza han carecido de la planificación necesaria y que la Policía Local ha trabajado bajo mínimos precisamente en las jornadas con mayor actividad en la ciudad. Es una muestra más de que el Gobierno de Gema Igual es incapaz de anticiparse, planificar y dimensionar los recursos que Santander necesita para afrontar con garantías una cita de estas características", ha censurado.

Desde el PSOE han defendido un modelo turístico "compatible con la calidad de vida de quienes viven en Santander" y han criticado que el PP "promueva un turismo del 'todo vale', donde cualquier impacto parece aceptable con tal de llenar las calles".

"Nosotros queremos turismo, pero no queremos cualquier turismo ni a cualquier precio. Queremos una ciudad atractiva, con actividad económica y calles llenas, pero también queremos que quien nos visita quiera volver y quien vive aquí no quiera marcharse. Sin embargo, son muchos los vecinos y vecinas que deciden irse de Santander durante la Semana Grande porque saben perfectamente lo que les espera", ha lamentado.

Además, el portavoz socialista ha querido reconocer el trabajo de quienes han estado al "pie del cañón" estos días, como las peñas, los comerciantes y hosteleros, los trabajadores de la limpieza, del transporte público y de los servicios municipales, Protección Civil y los cuerpos de seguridad.

"Queremos una Semana Grande mejor. Una Semana Grande donde las peñas sigan siendo protagonistas, donde el turismo continúe siendo una oportunidad para la ciudad, pero donde también haya limpieza, seguridad, transporte suficiente, control del ruido y respeto por quienes viven aquí. Santander merece unas fiestas de las que todos podamos sentirnos orgullosos", ha concluido Fernández.