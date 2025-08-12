El PSOE denuncia "oscurantismo" del Gobierno sobre el vertedero de amianto y exige "toda la información"

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, y el del grupo parlamentario socialista, Mario Iglesias, se reúnen con los secretarios generales de los socialistas en Castañeda, Piélagos y Santa María de Cayón, sobre el vertedero de amianto - PSOE CANTABRIA

Reclama que en Castañeda y en los municipios cercanos de Piélagos y Santa María de Cayón se convoquen asambleas para informar a vecinos

SANTANDER, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha denunciado el "oscurantismo" del Gobierno de Cantabria (PP) sobre el anunciado vertedero de amianto de Castañeda y le ha exigido que aporte "toda la información" sobre este proyecto que está generando "máxima preocupación" entre los vecinos de la zona dado que se trata "de un material muy peligroso para la salud pública", ya que es cancerígeno.

Así lo ha requerido este martes, en declaraciones a los medios de comunicación, la portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, que ha instado al Ejecutivo regional y a los alcaldes de Castañeda --municipio donde se va a ubicar-- y de los cercanos de Santa María de Cayón y de Piélagos, todos del PP, que convoquen asambleas para aportar a los vecinos "toda la información que tengan" sobre esta actuación: en qué va a consistir; cuándo se va a trasladar el amianto o qué afecciones puede tener, entre otras cuestiones.

Además, Quiñones ha pedido que en estas asambleas se aporten los informes técnicos del proyecto dado que "estamos hablando de algo muy importante".

La portavoz socialista considera que este "oscurantismo" del Gobierno solo se explica de dos maneras "y las dos son negativas". "La primera, que haya esos informes, que todo esté en orden y que el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos no hayan trasladado a sus vecinos, cosa que nos parece mal porque genera una alarma en la población. O dos, que realmente se estén realizando esas obras sin informes pertinentes, sin informes técnicos y que nada han pensado en los vecinos de la zona, que es más negativo todavía", ha enumerado.

"Cuando todas las cosas se realizan con transparencia, con informes técnicos y sin ningún tipo de miedo a trasladar a la ciudadanía todas las respuestas, todo va bien. Pero cuando hay ese oscurantismo y no se habla o no se cuenta la realidad, entonces es cuando nos empezamos a preocupar", ha añadido.

Quiñones ha comparecido acompañada de los secretarios generales de las agrupaciones socialistas de Castañeda, Santa María de Cayón y Piélagos y del portavoz del PSOE en el Parlamento de Cantabria, Mario Iglesias, que ha anunciado que su grupo, cuando se inicie el nuevo periodo de sesiones en septiembre, presentarán iniciativas sobre este proyecto.

Iglesias ha señalado que los socialistas, para poder tener una opinión sobre este proyecto y sobre la idoneidad de la ubicación escogida, necesitan tener primero "toda la información que se nos está negando" y ver los expedientes relativos a esta actuación.

Y es que ha insistido que "les preocupa sobremanera" este vertedero de un material como el amianto "del que ha muerto muchísima gente en España y en el mundo".

De hecho, los socialistas han aludido en sus declaraciones a un informe que señala a España como "el cuarto país de la Unión Europea con más muertes por amianto".

Iglesias ha incidido también en el "oscurantismo" del Ejecutivo ya que, según ha dicho, cuando se anunció el vertedero no se informó de su ubicación. "Luego ya, metidos en verano, cuando la gente ya está a otras cosas, sí que ha dado la información de que es precisamente en el municipio de Castañeda", ha indicado.

EL PROYECTO

Según la información que se conoce hasta ahora, la instalación --la primera en Cantabria de estas características-- se ubicará en el monte Carceña, en Castañeda, y estará a cargo de Iacan la empresa que gestiona el vertedero de residuos del municipio ubicado en esta zona.

Para ello, se presentará "en las próximas semanas, a lo largo del mes de agosto", un proyecto para modificar su autorización ambiental, un permiso que, según el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, lleva "una tramitación muy sencilla".

El pasado 16 de julio el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, anunció que había empezado ya la construcción del vaso del vertedero de amianto, que estará operativa "en unos meses".

Albergará, entre otros, los elementos contaminantes que resulten de la demolición del edificio de la antigua Residencia Cantabria, lo que "abaratará costes" al no tener que enviarlos a otras comunidades.

Quiñones ha señalado que, hasta ahora, el vertedero que actualmente se ubica en el Monte Carceña es "para material no peligroso" mientras que el amianto sí lo es.

Aunque el vertedero está en Castañeda, Quiñones ha señalado que se encuentra "a escasos dos kilómetros" de Renedo, capital del municipio de Piélagos, y está "muy cerca" también de La Penilla, que pertenece a Santa María de Cayón, donde hay "empresas muy importantes como la Nestlé".