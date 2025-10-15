El PSOE denuncia el "pelotazo sanitario" del Gobierno por destinar 216 millones a Santa Clotilde "a escondidas"

El secretario de Salud de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Marcos Agudo - PSOE

Lamenta que estos convenios son posibles gracias a una enmienda que el PP "coló" en la 'ley de acompañamiento'

SANTANDER, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha acusado al Gobierno de Cantabria (PP) de "pelotazo sanitario" y de "privatizar" servicios "regando con 216 millones de euros" al Hospital Santa Clotilde mediante una decisión aprobada en el Consejo de Gobierno del 9 de octubre "por la puerta de atrás y a escondidas".

El secretario de Salud de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Marcos Agudo, ha subrayado que lo han hecho "sin dar publicidad a la decisión", lo que a su juicio demuestra "que se avergüenzan hasta de sus propias decisiones encaminadas a privatizar la sanidad pública".

En concreto, se ha referido a un compromiso de gasto plurianual de 216 millones de euros por 15 años, aunque "no se han concretado los motivos del convenio ni conocemos qué prestaciones asumirá Santa Clotilde. Lo que sí intuimos es que nadie velará por el seguimiento del convenio desde el punto de vista de los intereses de la ciudadanía".

Para el responsable de Salud del PSOE de Cantabria, esta noticia "constituye una evidencia más" de la intención del consejero de Salud, César Pascual, y del Gobierno del PP de Cantabria, de "desmantelar los servicios públicos y regar, con dinero de todos, entidades privadas".

Según ha explicado, esta "privatización" sanitaria es posible gracias a una enmienda que el PP "coló" en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de Cantabria -la conocida como 'ley de acompañamiento' que se aprueba cada año junto a los Presupuestos- durante la tramitación legislativa de las cuentas de 2024.

"Esta enmienda, que se aprobó frente a nuestras advertencias, posibilita hoy convenios sin necesidad de concurso como éste: 216 millones de euros para Santa Clotilde durante 15 años porque sí", ha denunciado Agudo.

Tras mostrar su preocupación por la duración de este contrato, ha lamentado que "la enmienda que el PP coló posibilita que este tipo de convenios con entes privados pueda extenderse por 20 años y otros cuatro prorrogables. Conociendo al consejero, y su trayectoria dentro de la gestión sanitaria, 15 años van a ser los primeros".

El portavoz de Salud de la Ejecutiva socialista ha tildado de "vergüenza" esta actuación, ya que cree que "esta privatización encubierta y posibilitada por una enmienda lamentable hipoteca a la ciudadanía de Cantabria por 216 millones sin que sepamos aún el por qué".

"Lo que tenemos claro es que Pascual y Buruaga representan un verdadero peligro para la sanidad pública. Su afán por privatizar y deteriorar lo público no es circunstancial sino planificado", ha sentenciado el socialista, que ha dicho que "comenzaron privatizando servicios no sanitarios" en Valdecilla. "No se estarán contentos hasta quebrar la sanidad de todos y todas".

El portavoz se ha cuestionado por qué no se dedican esos 216 millones de euros para reforzar, por ejemplo, el Hospital Comarcal de Laredo, pues con esa cuantía "se podría dotar a este centro público de mejores instalaciones, equipos, dependencias y refuerzos para las plantillas que lo conviertan en un proyecto sanitario atractivo y con futuro".

Por último, ha anunciado que el PSOE ha solicitado el expediente completo vía registro, y va a presentar las iniciativas que "esclarezcan esta privatización encubierta".