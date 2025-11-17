El PSOE denuncia la "privatización" del SCS que "evidencia" el convenio singular con Santa Clotilde por 254,4 millones

SANTANDER 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha denunciado la "privatización" del Servicio Cántabro de Salud (SCS) que a su juicio "evidencia" el convenio singular con Santa Clotilde, que podría ascender a un máximo de 254,4 millones de euros en 16 años, es decir, 15,9 millones anuales.

"El contrato singular que el Gobierno de Cantabria ha rubricado con el hospital privado Santa Clotilde de Santander demuestra la falta de transparencia del PP, las mentiras sobre la gestión sanitaria y sus ansias por privatizar y desmantelar los servicios públicos", ha censurado este lunes en un comunicado el secretario de Salud de los socialistas cántabros, Marcos Agudo.

Agudo ha sostenido que "frente a los 216 millones de euros inicialmente previstos en la contratación, acabarán siendo 256 millones. 40 millones más para 16 anualidades, con capacidad de prórroga hasta alcanzar los 20 años".

"Hoy son los cribados de cáncer de colon y mama los que se externalizan, mañana serán el total de las intervenciones quirúrgicas de Cantabria", ha apuntado al respecto.

Según Agudo este contrato singular "crea un precedente terrible para la supervivencia del Servicio Cántabro de Salud al externalizar servicios durante 16 ó 20 años sin plan de actuación, sin estrategia ni voluntad para retornar la prestación de los servicios externalizados en el futuro".

Además, el responsable de Salud ha denunciado que también se ha llevado a cabo "sin garantías de libre concurrencia entre empresas" que permitan valorar el coste de los servicios a prestar y "sin supervisión efectiva ni amparo real, permitiendo que Santa Clotilde subcontrate, a su vez, con grupos como HT médica para la prestación de algunos supuestos. Es un disparate", ha calificado.

Agudo ha denunciado que "desde el propio germen del marco legislativo que permitió este disparate, con la ley de acompañamiento del último presupuesto autonómico, el tufo a discrecionalidad es evidente. Ni podemos ni debemos naturalizar que un Gobierno establezca un convenio singular sin concurrencia pública, a dedo, y por semejante montante económico a una empresa privada disfrazándolo de necesidad apremiante e imperiosa".

Para el portavoz socialista "es verdaderamente preocupante que se externalicen servicios que debieran prestarse desde el Servicio Cántabro de Salud, y que no se prestan por mera dejación de funciones del consejero Pascual".

"Los profesionales existen y deberían recibir incentivos y propuestas sugestivas que les disuadan de acabar prestando su labor en el sistema privado. Pero para eso hay que creerse la sanidad pública y este consejero está decidido a acabar con ella", ha dicho.

Por último, ha insistido en que este contrato singular "nos hipoteca a todos los cántabros por, al menos, 16 años por mero capricho discrecional de este consejero. Ya lo hizo como gerente del Hospital Valdecilla y los 900 millones de euros a Ferrovial durante 20 años y lo vuelve a hacer ahora. César Pascual es un peligro para la sanidad pública", ha concluido.