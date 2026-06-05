El PSOE destaca la gestión del Gobierno de Sánchez en Cantabria frente al PP "de las infografías"

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones - PSOE

SANTANDER, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha destacado la gestión "eficaz" del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de infraestructuras en la comunidad autónoma "con más licitaciones y adjudicaciones que nunca en la historia" frente al PP "de las infografías".

Así ha replicado en un comunicado su portavoz, Ainoa Quiñones, a las declaraciones del diputado y senador autonómico del PP, Íñigo Fernández, quien ha dicho este viernes en rueda de prensa que el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, visitará mañana Reinosa "con las manos vacías" a "tomar el pelo a los cántabros" porque "su gestión es inexistente".

"La credibilidad del PP está por los suelos cuando dice que Óscar Puente viene con las manos vacías en el Gobierno de España que más inversiones ha hecho en infraestructuras en Cantabria", ha aseverado Quiñones.

Además, ha señalado que el PP "lo debe ver muy mal para recuperar los ladridos y demagogia de Iñigo Fernández ante la falta de gestión que tiene a Cantabria paralizada, recortada y desmantelada".

"El PP llama manos vacías a las obras inauguradas del ramal de Sierrapando-Barreda, que se retrasaron porque el Gobierno de Rajoy dejó sin hacer las expropiaciones, el nuevo acceso al Puerto de Santander o todas las inversiones en él, o las obras a punto de inaugurar de reforma integral del Desfiladero de la Hermida, que empezaron y terminan con un Gobierno del PSOE", ha destacado.

La portavoz de los socialistas cántabros ha indicado que "solo estas tres obras suman más de 300 millones de euros", que es "mucho más que lo que ejecutó el Gobierno de Rajoy en ocho años que fueron cero euros, aunque llenaron Cantabria de anuncios e infografías que nunca cumplieron".

Asimismo, ha incidido en que están movilizados más de 7.000 millones de euros y más de 4.000 millones en ejecución en inversiones en la comunidad, entre los que ha resaltado los 1.500 millones de modernización de la red ferroviaria de Cercanías y los 1.800 millones de euros de conexión de Alta Velocidad entre Alar del Rey y Reinosa.

SELLO PSOE

"Todo lo que está en marcha en Cantabria lleva el sello del PSOE: desde la construcción del MUPAC o el desarrollo del centro logístico de La Pasiega, al tercer carril entre Santander y Polanco con una inversión de más de 170 millones de euros. Todo lo está haciendo un Gobierno del PSOE y de Pedro Sánchez en estos ocho años", ha afirmado Quiñones.

En este sentido, ha dicho que a los 'populares' "les molesta" la visita de Óscar Puente "porque viene a contarles las verdades del barquero a los cántabros".

"El ministro que tiene en marcha los mayores proyectos para Cantabria viene a poner negro sobre blanco las diferencias entre lo que hace el PP por esta tierra, que es nada, y lo que hacemos desde el PSOE", ha enfatizado.

Así, la dirigente socialista ha sostenido que el PSOE es "garantía de cumplimiento con Cantabria y con Reinosa y sí hay un ministro que lo puede demostrar con datos, con inversiones, con licitaciones y adjudicaciones en nuestra tierra ese es el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible", ha recalcado.

Por último, ha ironizado que "el PP es sinónimo de timo de la estampita", en referencia a que "nunca cumplió nada de lo que prometió y ni tan siquiera pagaron la deuda que habían comprometido para financiar el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla".

"Debería caerles la cara de vergüenza al hablar de inversiones del Gobierno de Pedro Sánchez que es el único que se ha comprometido y ha cumplido con esta tierra, poniéndola en la agenda de prioridades, cuando en los ocho años de Mariano Rajoy esta tierra estaba en el olvido", ha concluido Quiñones.