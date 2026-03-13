El PSOE dice que la presencia de Casares en El Bocal "no era necesaria" y acusa al PP de "buscar desviar la atención"

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones - PSOE

SANTANDER 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha denunciado este viernes el "intento del PP de culpabilizar e incriminar" a delegado del Gobierno, Pedro Casares, y "reprocharle que no volviera" de México, donde se encontraba cuando sucedió la tragedia de El Bocal, en la que murieron seis jóvenes, "cuando saben que no era necesaria la presencia del delegado del Gobierno al igual que la de ningún político, que no toman decisiones en estas circunstancias".

"Si el delegado del Gobierno hubiera vuelto cuando supo de la ya tragedia inevitable, su papel el miércoles aquí se habría limitado a hacer un seguimiento del operativo de búsqueda de la última víctima rescatada sin vida el jueves. No podría haber hecho nada más", ha señalado Quiñones, que ha insistido en que en el PP "lo saben, pero tratan de correr una cortina de humo e intentar rescatar la poca credibilidad que le queda a la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP)".

Además ha enfatizado que "cualquiera que conozca al delegado del Gobierno sabe perfectamente que hubiera preferido estar aquí. No pudo ser y estuvo al corriente de todo el operativo y de cada situación que se produjo durante las 48 horas que duró el dispositivo de rescate. Es hasta inhumano intentar culpabilizarle de algo de lo que no era responsable", ha dicho.

Así, en rueda de prensa la socialista ha criticado que el Partido Popular solo "busca desviar la atención" con sus manifestaciones sobre el viaje a México del secretario general de los socialistas cántabros y delegado del Gobierno en la comunidad autónoma en una "estrategia política miserable".

Frente a la actitud de los 'populares', Quiñones ha manifestado que desde el PSOE "no vamos a interferir en una instrucción judicial que queremos que se realice de forma escrupulosa para que se determinen todas las responsabilidades, sean de quién sean".

En este sentido, se ha referido a la regidora santanderina que, "en plena instrucción judicial, dice que la responsabilidad del mantenimiento de las pasarelas concluidas y abiertas al uso ciudadano es de Costas, pero lo promociona en la edición de FITUR de este año y en la web del Ayuntamiento".

"Dice no tener ninguna responsabilidad sobre el estado de esas pasarelas, pero, tras decir eso, ha decidido vallar toda la ciudad. Todo muy coherente y todo muy responsable, como hace ella siempre", ha añadido.

Y es que, para Quiñones, "la realidad que sabemos todos los santanderinos es que el máximo responsable de una ciudad tiene la última responsabilidad, in vigilando, de las infraestructuras que hay en su municipio, sean o no de su competencia". Y ha afirmado que así lo ha evidenciado la propia alcaldesa en otras ocasiones, como cuando solicitó a Costas y a la Delegación el vallado de la terraza del Rhin el pasado mes de agosto.

"¿Por qué lo hizo ese día, pero no lo ha hecho en El Bocal?. ¿Por qué promociona en FITUR esa senda litoral norte que hoy dice que está inacabada y por tanto no es de su competencia, aunque ella haya permitido su uso?. ¿Por qué no atendió a las reclamaciones de vecinos de Cueto y Monte alertando previamente a ese vecino del estado de las pasarelas en el buzón ciudadano y tampoco hizo nada?", ha preguntado la portavoz del PSOE.

Al respecto, ha considerado que "hay muchas incógnitas y pocas certezas" sobre las que decidirá un juzgado y, por tanto, los socialistas quieren que la instrucción "se realice de forma escrupulosa para que se determinen todas las responsabilidades, sean de quién sean".

En cuanto a las "muchas barbaridades" a su juicio manifestadas por el portavoz parlamentario del PP, Juan José Alonso, Quiñones ha denunciado que "no solo ha faltado a la verdad" sino al "respeto" de los socialistas al calificar de "comportamiento miserable" el de Casares por no volver de México.

Tras insistir en que en el operativo de búsqueda de las víctimas de El Bocal no era necesaria la presencia de Casares ni la de ningún político, ha indicado como ejemplo que la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, estuvo la tarde del martes y "no volvió a aparecer por allí porque lógicamente quienes tenían que estar sobre el terreno de los hechos eran únicamente los técnicos y los operativos de rescate".

En la misma línea, se ha referido a la presencia de la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, y la directora general de Seguridad, Mónica Escobedo, que es tuvieron en varios momentos del operativo.

"El delegado del Gobierno no podía haber tomado ninguna decisión para evitar la terrible tragedia como tampoco lo podría haber hecho la consejera de Presidencia o la directora general, que tuvieron una actuación impecable durante todo el rescate, sin interferir en el trabajo de los técnicos, que fue intachable", ha reiterado.

VIAJE A MÉXICO

Por otra parte, Quiñones ha asegurado que si Casares "hubiera podido coger un avión, éste no habría llegado a Santander hasta el miércoles por la tarde, cuando todo el dispositivo ya estaba en marcha y con la mayoría de personas rescatadas sin vida", ha enfatizado.

Por ello, ha opinado que las críticas de Alonso a Casares --al que ayer acusó de "mentir" sobre el viaje a México y que según este partido y en contraposición con lo dicho por el socialista, no era de trabajo y que además pudo haber regresado tras el suceso-- "demuestran el grado de irresponsabilidad y de inmadurez política del Partido Popular, que quiere matar moscas a cañonazos atacando al delegado del Gobierno para tapar a la alcaldesa de Santander y desviar la atención mediática".

Sobre el viaje a México de Casares, ha detallado que participó una delegación del PSOE, representantes de la Fundación Matilde de la Torre, una representación del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal y de los coros y danzas del municipio, y cada uno de los asistentes al viaje se sufragó sus gastos.

Además, ha indicado que la agenda de actividades no se limitó sólo al acto que tuvo lugar el jueves 5 de marzo de exhumación de los restos de Matilde de la Torre en el Panteón español del cementerio de la Ciudad de México" sino que arrancó el lunes día 2 con los trámites burocráticos previos a la exhumación.

"Cualquiera que conozca a Pedro Casares y su forma de trabajar sabrá que estuvo durante toda la semana manteniendo encuentros institucionales con autoridades locales, regionales y empresariales: la embajada española en México, el Consulado, la Consejería de Educación, el Ateneo Español, la Casa Montañesa de Cantabria en México, visitas y reuniones con la universidad autónoma nacional de México o con el Colegio de México", ha indicado.

Tras detallar estos actos de la agenda en México y resaltar la recuperación de los restos de Matilde de la Torre para que descanse en Cabezón de la Sal, Quiñones ha manifestado que en el PSOE entienden "la desesperación en la que se encuentra el PP, pero no todo vale ni puede valer para hacer política".

Para concluir, ha pedido al PP que vuelva a "la senda del sentido común, de la moderación y de la responsabilidad de la que nunca deberían haber salido presos por el auge de la extrema derecha de Vox en Cantabria".

Por último, Ainoa Quiñones, que ha reprochado al portavoz del PP que llamará miserable al delegado del Gobierno, acusándole de estar de vacaciones con los cuerpos de las víctimas aún calientes, y ha dicho que "el único miserable parece que va a acabar siendo él".

"Por cierto, siempre habla de sueldos; no sé si tiene donde volver cuando deje de ser diputado, pero tanto el secretario general del PSOE de Cantabria como yo volveremos a nuestro trabajo en la universidad", ha señalado.