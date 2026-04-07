El PSOE dice que el PROT "desordena el territorio" y pide ampliar la información pública al 31 de agosto

El secretario de Transición Ecológica del PSOE de Cantabria, Gonzalo Fernández Villegas - PSOE CANTABRIA

SANTANDER 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha denunciado que el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), que ha salido este martes a información pública tras su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), "ni planifica ni regula", sino que "descontrola y desordenada" el territorio, por lo que solicitará ampliar los 45 días de exposición al público al menos hasta el 31 de agosto.

Así lo ha expresado en un comunicado el secretario de Transición Ecológica de los socialistas cántabros, Gonzalo Fernández Villegas, quien ha señalado que el documento elaborado por el Gobierno autonómico (PP) "carece de toda fuerza normativa vinculante", lo que se traduce "en papel mojado".

Fernández Villegas ha señalado que, con este PROT, el Partido Popular abre la puerta "a la ley del más fuerte" y da "rienda suelta a la especulación".

"Sus prisas por aprobar este PROT, sin participación real, sin el apoyo de expertos y técnicos conocedores de la materia y con los colegios profesionales ausentes de la votación en la CROTU, demuestran que está hecho a medida de constructores de segundas residencias, del turismo masificado y la especulación urbanística", ha sostenido.

Para el dirigente socialista, lo primero fue aprobar "una Ley del Suelo que abría la puerta a construir sin límite en suelo rústico" y, lo segundo, es aprobar "este PROT para regularizar todo ese descontrol urbanístico, que va a ser el mayor atentado contra el medio ambiente y nuestros entornos naturales".

Por otra parte, la formación ha avanzado que va a solicitar al Ejecutivo que se amplíen los 45 días de exposición pública, al menos hasta el 31 de agosto, ya que es "el documento más importante para el desarrollo de Cantabria y su complejidad política y técnica merece y necesita tiempo de análisis, estudio y aportaciones".

Al respecto, ha denunciado que los colegios de arquitectos, geógrafos e ingenieros agrónomos "se tuvieran que ausentar de la votación en la CROTU alegando falta de tiempo para emitir opiniones fundadas y para evitar ser utilizados de forma falsaria".

FALTA DE PARTICIPACIÓN REAL

Y es que Fernández Villegas ha criticado "la falta de participación real" de todos los agentes sociales de Cantabria para hacer del PROT "un instrumento potente para dotar a la comunidad autónoma de un proyecto claro de desarrollo sostenible y de futuro", a lo que ha sumado "la falta de consenso político absoluto".

"El Partido Popular no sólo ha redactado este PROT de espaldas a la sociedad de Cantabria en general, sino que lo ha hecho de forma autoritaria al no sentarse a hablar con ningún grupo parlamentario ni con los alcaldes y alcaldesas o la Federación de Municipios de Cantabria", ha lamentado.

Al respecto, ha contrapuesto que el PSOE, durante la etapa de gobierno en la que Eva Díaz Tezanos era vicepresidenta, "organizó y desarrolló una verdadera red de participación para desarrollar el PROT".

"Exigimos que ese trabajo de dos años enteros se tenga en cuenta y se actualice con una verdadera participación real de la sociedad de Cantabria", ha reclamado.

Por último, Fernández Villegas ha incidido en que la excepción eólica se ha planteado "sin consenso" y que "no se han incluido las líneas de evacuación de la energía, lo cual evidencia o falta de planificación o el engaño en el que pretenden sumirnos".

En este sentido, también ha señalado que el PROT debe derogar el Plan de Ordenación del Litoral (POL), "ya que debe ser el PROT quién garantice la protección de nuestras costas y evitar la especulación en nuestro litoral".