PSOE dice que "la única traición" con la quita de deuda es la del PP y lamenta que el PRC "participe de su estrategia"

Acusa a los 'populares' de lanzar "bulos" y "anteponer los intereses partidistas al interés general de Cantabria"

SANTANDER, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha replicado que "la única traición a Cantabria" en torno a la condonación de deuda de las comunidades es la del Gobierno 'popular' de María José Sáenz de Buruaga, al renunciar a una quita de 809 millones de euros "para hacer seguidismo" a su líder, Alberto Núñez Feijóo.

Además, ha lamentado que el PRC "participe de la estrategia del ruido y la distorsión del PP" sobre este asunto "en vez de defender los intereses de Cantabria".

Así lo ha expresado la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones, en respuesta a las declaraciones realizadas este viernes por el PP y el PRC en torno a la quita de deuda que prevé aprobar el Gobierno central.

Tras acusar los 'populares' al PSOE de "engañar a los cántabros" para mantener a Pedro Sánchez en el poder --pues ellos aseguran que Cantabria es la segunda autonomía más perjudicada por la condonación--, Quiñones ha señalado en un comunciado que "el único dictado de Madrid que seguimos los socialistas es que Cantabria será la comunidad mejor financiada en 2026 y con 800 millones de euros de deuda menos".

A su juicio, "renunciar a la condonación de la deuda es anteponer los intereses partidistas del PP al interés general de Cantabria, porque no solo se condonan 809 millones de euros sino también se reducen los intereses que conlleva esa deuda", y en 2026 será "la comunidad autónoma mejor financiada del país", un 8% más que en 2025.

"Son datos frente a bulos", ha enfatizado Quiñones, que ha lamentado que "no se puede tener un debate serio, responsable, sosegado y riguroso con quienes son incapaces de dialogar y acordar en base a datos que son positivos para Cantabria, porque la única política que hacen es hacer seguidismo a la estrategia de insultos y mentiras de Feijóo y el PP en Madrid".

Además, se ha preguntado "dónde está la presidenta de Cantabria, que lleva desaparecida desde el 13 de agosto hasta en redes sociales cuando se está hablando de tener 809 millones de euros menos de deuda, mientras tiene a portavoces que parecen voceros desplegando el argumentario de bulos y mentiras".

Al hilo, ha acusado al PP de "desmantelar servicios públicos" como la sanidad o la educación "y cuando tiene la oportunidad de tener más recursos que podrían destinarse a dejar de recortar renuncian a ellos, porque su hoja de ruta es acabar con la igualdad de oportunidades y volver a esa Cantabria de dos velocidades con ciudadanos de primera y de segunda en función del nivel de renta".

Para la portavoz del PSOE, "lo que les molesta" es que "nada de lo que prometieron avanza mientras proyectos del Gobierno de Sánchez siguen su curso". "El PP venía a despertar Cantabria, pero nos ha inyectado un somnífero que lo ha dormido y paralizado todo".

"Todo lo que se mueve y está en obras en Cantabria hoy en día es gracias a las inversiones del Gobierno de Pedro Sánchez, desde la llegada de la alta velocidad, la red de Cercanías o el tercer carril a Polanco y el desfiladero de la Hermida", ha afirmado Quiñones en contraposición con "los anuncios de Buruaga, que siguen durmiendo el sueño de los justos".

En este sentido, ha advertido que "nada se sabe del hospital que iban a construir en Castro Urdiales, la residencia de mayores en Parayas o el centro de alto rendimiento de surf de Somo, y tantos otros proyectos".

Por último, la socialista ha pedido al PP que hablen "con más rigor, con más respeto y con menos insultos y mentiras".

AL PRC

En cuanto al PRC, Quiñones ha señalado que "no encuentra su lugar pero eso no justifica que critique a quienes trabajan para defender los intereses de Cantabria igual que a quienes solo la deterioran y paralizan".

Y es que los regionalistas han acusado este viernes tanto a PP como a PSOE de "romper la unanimidad" del Parlamento regional respecto a la quita de la deuda para "seguir los dictados de Madrid".

Por ello, los socialistas han respondido que "no pueden utilizar la misma vara de medir para hablar del PSOE, que está cumpliendo sus compromisos con Cantabria", que del PP, pues "nunca cumplieron".

Para Quiñones, "el PRC se hace daño a sí mismo cuando en vez de ponerse del lado del Gobierno que más financiación autonómica ha dado a Cantabria se pone del lado de los que nunca cumplen".

Al hilo, ha insistido en que con la financiación autonómica que garantiza el Gobierno de Pedro Sánchez y con la condonación de la deuda "se está contribuyendo desde Madrid a que Cantabria tenga más recursos para financiar la sanidad, la educación o las políticas sociales".

"El PRC no es creíble cuando critica a unos igual que a otros cuando está exigiendo lo mismo que el PSOE, que es garantizar recursos suficientes para tener un estado del bienestar en Cantabria sólido y con recursos suficientes para prestar servicios públicos de calidad a los cántabros", ha concluido la socialista.