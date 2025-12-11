El PSOE exige un convenio colectivo del SEMCA "que equipare las condiciones salariales y amplíe la plantilla"

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones - PSOE

SANTANDER, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha mostrado apoyo a las "justas reivindicaciones" de los bomberos del SEMCA (Servicio de Emergencias de Cantabria) y ha exigido la firma del convenio colectivo "que equipare las condiciones salariales y amplíe la plantilla".

Así lo ha trasladado este jueves en un comunicado la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, que ha manifestado no saber "a qué está esperando el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga" para firmar el convenio colectivo que iguale las condiciones laborales y salariales del personal laboral con el nuevo personal funcionario.

Y es que, en su opinión, el Ejecutivo regional "está tratando de forma injusta y discriminatoria a los trabajadores del SEMCA y sus familias, que hoy trabajan en el servicio con las mismas condiciones y exigencias laborales, pero con menos derechos y menos salarios".

Quiñones ha criticado que el Partido Popular y el Gobierno de Buruaga "están dilatando en el tiempo" la toma de decisiones y los acuerdos con los trabajadores, "a los que ha dado plantón en varias ocasiones, mientras les exige las mismas condiciones laborales que al nuevo personal funcionario, con mejores condiciones retributivas".

Además, ha reclamado al Ejecutivo cumplir las sentencias del Juzgado de lo Social y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que respaldan las reivindicaciones de los bomberos.

En este sentido, la portavoz socialista ha denunciado que "al hacer de la excepción, la norma", como a su juicio hace el Gobierno, "estamos sufriendo las consecuencias con parques de emergencias cerrados, con menos bomberos de los que se necesita por guardia y con parches para suplir las necesidades de unos parques de emergencias con otros".

Según la dirigente socialista, "se incumple de forma reiterada desde la llegada de este Gobierno" el acuerdo suscrito por las secciones sindicales y ratificado por sentencia, que establecía que la dotación de turnos en los parques de emergencias debe ser de 24 efectivos como mínimo.

"La realidad es que en los seis parques de bomberos activos en Cantabria se trabaja siempre, salvo muy pocas excepciones, con un número inferior a 24 bomberos y las guardias que deberían ser de cuatro agentes se hacen con un número de efectivos inferior", ha afirmado.

"Compartimos con los bomberos del SEMCA su decepción, su indignación y su protesta porque este servicio de emergencias es un servicio fundamental que debe tener personal suficiente, con una plantilla adaptada a las necesidades, y no con 28 bomberos menos de los que se necesitan y con guardias mermadas, que ofrecen un peor servicio e incrementan el tiempo de respuesta", ha señalado.

Por último, ha avanzado que el PSOE "va a dar la batalla política y parlamentaria" para que la situación de los bomberos del SEMCA "recupere una normalidad que lleva siendo anómala desde hace demasiados años".

"Está en manos del Gobierno de Buruaga solucionar los problemas del SEMCA, mejorar las condiciones laborales y salariales del personal laboral, que deben equipararse al personal funcionario, y ampliar la plantilla para dotar a los parques de los bomberos necesarios. El tiempo de las excusas ya ha pasado, ahora toca cumplir", ha concluido.