El PSOE exige la firma del convenio del SEMCA y que el servicio se refuerce con más plazas

El PSOE exige la firma del convenio del SEMCA y que se refuerce con más plazas - PSOE

SANTANDER 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha exigido soluciones para la situación de los bomberos del SEMCA. En concreto, una "respuesta inmediata" del Gobierno de Cantabria (PP), que se firme "cuanto antes" el convenio colectivo que demandan los bomberos y que se refuerce el servicio con más plazas.

Casares se ha referido a las reivindicaciones de los bomberos del SEMCA "como justas" durante la reunión que ha mantenido este lunes con el comité de empresa en la sede socialista, a la que también han asistido el secretario de Organización, Agustín Molleda, y la secretaria de Política Institucional, Esther Bolado.

"Los bomberos de Cantabria están pidiendo las mismas condiciones laborales y salariales, tengan el contrato que tengan, que el personal funcionario; es decir, los bomberos están pidiendo las mismas condiciones que el conductor de un camión de bomberos", ha señalado en un comunicado el socialista, para quien la reclamación de los bomberos "es de justicia" y "de sentido común".

Por otra parte, el secretario general del PSOE cántabro ha considerado "fundamental" reforzar el servicio de bomberos de la comunidad. "Nuestros bomberos han dicho que ya no pueden más, que están metiendo muchísimas horas extras, que tienen que renunciar a vacaciones por ejemplo en Navidad para seguir prestando el servicio", ha denunciado.

"Estamos en una situación límite", ha señalado Casares, que ha señalado que "hoy mismo" está cerrado el parque de Los Corrales de Buelna.

"Hay parques que no llegan a ese número mínimo de cuatro bomberos que deberían estar prestando ese servicio y hay zonas en las que solo ha habido un parque de bomberos activo algunos días", ha sostenido el socialista, que ha afirmado que "esto no había pasado nunca antes". "¿De verdad alguien se imagina parques de bomberos cerrados? Esto es un escándalo, esto es una negligencia del Gobierno de Cantabria", ha enfatizado.

"Imagínense si ocurre una desgracia, un incendio o un accidente de tráfico donde tienen que actuar los bomberos y no hay ese servicio, de eso estamos hablando", ha concretado.

Por su parte, el presidente del comité de empresa de los bomberos del SEMCA, Josué Castillo, ha señalado que Casares "desde el minuto uno ha entendido cual es nuestra problemática". "Hemos venido a que nos escuchen, a explicarles, más en detalle la situación y que nos puedan ayudar", ha concluido.