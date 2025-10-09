PSOE y Junta Docente vuelven a instar al Gobierno de Cantabria a llegar a un acuerdo salarial y a reducir ratios

Casares denuncia la "incapacidad" del Ejecutivo del PP de llegar a acuerdos y garantiza a la Junta que el PSOE estará "a su lado"

SANTANDER, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y Junta de Personal Docente han instado, de nuevo, al consejero de Educación, Sergio Silva, y en general al Gobierno de Cantabria (PP), a volver a sentarse a negociar y llegar a un acuerdo para la adecuación salarial del profesorado y abordar también otros asuntos "importantes" para mejorar la educación pública, como es la reducción de la ratios; la atención a la diversidad o la "excesiva" burocracia.

Así lo han exigido este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general de los socialistas cántabros, Pedro Casares, y la presidenta de la Junta, Rus Trueba, tras mantener una reunión de trabajo en la que han analizado la situación de la educación pública en Cantabria y los aspectos que hay que mejorar.

Casares ha garantizado a los sindicatos de la Junta que el PSOE "va a seguir a su lado" a la hora de defender sus "justas" reivindicaciones, tanto en materia retributiva como de otra índole que sirvan para defender y mejorar la educación pública.

En el ámbito retributivo, ha denunciado la "incapacidad" de Silva para llegar a un acuerdo con los sindicatos para la adecuación salarial --en contraposición con lo que ha ocurrido en este ámbito en otras comunidades, algunas gobernadas por el PP-- y ello cuando "hay dinero" y se quedan partidas presupuestarias sin ejecutar.

Ha subrayado que la adecuación salarial de los docentes es una "reivindicación justa" recordado que el último adecuación salarial a los docentes se firmó con un consejero socialista al frente de Educación --Eva Díaz Tezanos, en 2008--, por lo que entiende que "es tiempo" de que ahora se llegue a un nuevo acuerdo con este colectivo.

Por su parte, Trueba ha vuelto a criticar que la Junta lleve desde el 5 de septiembre "sin recibir noticias del Gobierno de Cantabria" para retomar la negociación salarial y tampoco haya obtenido respuesta a su petición de reunión con la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga.

Además, ha vuelto a reclamar la retirada de la "insólita" 'cláusula Silva' --que vincula la aplicación del acuerdo salarial a que haya presupuestos-- porque "imposibilita" el pacto.

También Trueba ha subrayado que el conflicto en materia salarial "no puede servir de cortina de humo" al Gobierno de Cantabria para no abordar otros temas, como la citada reducción de ratios, los problemas de burocracia o la atención a la diversidad.

OTROS ASUNTOS

También el PSOE coincide con la Junta en la necesidad de reducir ratios "en todos los niveles educativos". "No se puede atender la diversidad, no se puede formar bien a chavales en la ESO con 30 o 32 alumnos por aula. Esto lo entiende todo el mundo, no es posible hacer una buena educación pública si tenemos tantos alumnos por aula".

Además, comparte la necesidad de atender y defender a la escuela rural y ha acusado al Gobierno del PP y al consejero de estar "desmantelándola", lo mismo que, a su juicio, está haciendo con la escuela infantil y con el sistema de formación. "Es fundamental que entre todos trabajemos en todas esas cuestiones", ha dicho Casares.

En la reunión, han participado miembros de la Junta de STEC, ANPE, CCOO y UGT, no así de TU, y, por parte, del PSOE han asistido la portavoz del partido, Ainoa Quiñones, y el portavoz del grupo parlamentario, Mario Iglesias, entre otros.