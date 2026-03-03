El PSOE lamenta que Cantabria esté en "el vagón de cola del empleo" por las "erráticas" políticas del PP

Archivo - PSOE denuncia que "las viviendas que está inaugurando Buruaga (PP) están financiadas con fondos europeos que rechazó" - PSOE - Archivo

SANTANDER, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha lamentado este martes que Cantabria continúe "en el vagón de cola del empleo" y con "un ritmo de mejora mucho más lento" por las "erráticas políticas" del PP.

Así lo ha afirmado la portavoz autonómica del PSOE, Ainoa Quiñones, a la vista de los datos del paro y de afiliación a la Seguridad Social conocidos este martes y que, en su opinión, "vuelven a evidenciar la preocupante situación del mercado laboral en Cantabria y la falta de impulso del Gobierno autonómico para revertir esta tendencia negativa".

En este sentido, Quiñones ha resaltado que el paro creció en febrero en Cantabria un 1,28% en relación a enero, ocho veces más que el incremento experimentado a nivel nacional (+0,15%).

Además, ha señalado que mientras que el descenso interanual del paro a nivel nacional alcanza un 5,8%, en Cantabria la reducción se limita a un "escaso" 1,99%, lo que, a su juicio refleja que Cantabria "se está quedando atrás respecto al conjunto del país".

Y en cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, Quiñones ha señalado que el incremento que se ha producido a nivel regional, del 0,34% respecto a enero (+800 personas), está por debajo del experimentado a nivel nacional (+0,45%).

Para los socialistas, estos datos muestran que es "imprescindible un cambio urgente" en la política económica y de empleo del Gobierno regional porque "Cantabria no puede permitirse seguir perdiendo oportunidades mientras el resto del país avanza con mayor dinamismo".

"La ciudadanía merece un Gobierno que lidere, impulse y defienda el crecimiento y el empleo, y no que se limite a gestionar la inercia con resultados claramente insuficientes", ha reclamado Quiñones, que ha advertido que se está "consolidando una dinámica de estancamiento que resulta especialmente alarmante en un contexto en el que otras comunidades autónomas sí están aprovechando el ciclo económico favorable para reducir con mayor intensidad el desempleo".