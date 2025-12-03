El PSOE de Limpias exige información tras demandar el marido de la concejala de Obras al Ayuntamiento

SANTANDER, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Limpias ha exigido al equipo de Gobierno del PP que "dé la cara" y "clarifique" las circunstancias tras conocerse que el marido de la concejala de Obras y teniente de alcalde, Lorena Pérez, ha denunciado al Ayuntamiento por un plan urbanístico, consistente en la subdivisión de una finca, supuestamente paralizado.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Limpias, César Canales, ha manifestado su "sorpresa" y ha expresado la preocupación por el hecho de que, como oposición, no han tenido "ninguna información oficial sobre esta denuncia.

En este sentido, el concejal ha explicado que el Ayuntamiento de Limpias ha sido demandado por el marido de la teniente alcalde por no tramitar en tiempo y forma una modificación urbanística de una finca en el casco urbano para que pueda desarrollarse urbanísticamente, y por el silencio administrativo ante esta cuestión.

En este sentido, ha lamentado que "se pretende ir en contra de los más de 70 vecinos afectados, a los cuales no se ha escuchado en ningún momento defendiendo así otros intereses ajenos a los de los vecinos".

Canales ha denunciado la "opacidad y falta de transparencia" del Ayuntamiento sobre esta cuestión, ya que, según ha señalado, desde que se tuvo conocimiento de los hechos a través de algunos vecinos, "preocupados por lo que estaba pasando", se pidió la documentación de todo el expediente administrativo al Consistorio y aún no ha proporcionado "ningún tipo de información".

"Este silencio por parte del equipo de Gobierno no hace más que aumentar las dudas sobre la gestión interna de este asunto", ha aseverado el socialista.

Canales ha afirmado que "es mentira que [el plan] esté parado por los servicios técnicos: lo que ha ocurrido es que no se ha proporcionado por parte de la Alcaldía lo que los servicios técnicos municipales pidieron en el informe de 9 de julio de 2024".

Además, ha dicho que ya obraba en el expediente de la subdivisión urbanística que se pretende llevar a cabo antes de que se cerrara el plazo de alegaciones. Algo que, a su juicio, "lleva a sospechar que podría estar parado a propósito por la Alcaldía".

Así, el PSOE ha exigido que tanto la concejala como el alcalde, Ignacio Sainz, "den la cara" y "se clarifiquen todas las circunstancias relacionadas con este asunto". Además, insta al equipo de Gobierno a proporcionar toda la información solicitada y actuar con "la máxima transparencia para que la ciudadanía pueda tener acceso a todos los detalles de este caso y se esclarezca lo sucedido".

Canales ha lamentado que con el PP en el Ayuntamiento de Limpias "se vuelva a la opacidad y la inestabilidad derivada de los problemas judiciales". Frente a ello, ha asegurado que el PSOE "está comprometido con la defensa de la ética en la gestión pública, la transparencia en la toma de decisiones y la protección de los derechos de los trabajadores del Ayuntamiento".

"Seguiremos luchando por un gobierno local que sea digno de la confianza de los vecinos y vecinas de nuestro municipio", ha concluido en nota de prensa.