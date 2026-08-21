El PSOE llevará a los ayuntamientos las reivindicaciones de la Plataforma Marea Postal para reforzar Correos

El secretario de Política Autonómica del PSOE y portavoz de los socialistas en el Parlamento de Cantabria, Mario Iglesias (izda), con representantes de la Plataforma Marea Postal - PSOE

SANTANDER, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE se ha sumado a las reivindicaciones de la Plataforma Marea Postal de Cantabria en defensa de un servicio postal público de calidad, accesible y con presencia en todo el territorio, y llevará una moción a los principales ayuntamientos de la comunidad para respaldarlas.

Entre las medidas que plantea este colectivo, y que se recogen en la iniciativa socialista, se solicita al Gobierno de Cantabria que Correos sea el operador preferente para las notificaciones administrativas; que pueda colaborar en el cobro de recibos, tasas e impuestos de las entidades locales, y que se cree una 'ventanilla única' en sus oficinas para acercar a la ciudadanía los trámites de la Administración autonómica.

La moción subraya, además, que la ampliación de servicios debe ir acompañada de los recursos necesarios. Por ello, plantea que los pliegos de contratación incorporen los puntos de atención y la dotación mínima de personal para asegurar la prestación y la igualdad de acceso en todos los municipios de Cantabria.

La iniciativa surge tras la reunión que el secretario de Política Autonómica del PSOE y portavoz parlamentario en el Parlamento de Cantabria, Mario Iglesias, ha mantenido con los representantes de la Plataforma Marea Postal, ha informado en un comunicado el partido.

Los socialistas cántabros pretenden con la moción que los ayuntamientos cántabros se adhieran a la iniciativa promovida por este colectivo para la inclusión de pleno derecho del personal laboral de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

"Estamos hablando de trabajadores que acceden a sus puestos mediante procesos selectivos públicos y que desempeñan un servicio público esencial. Creemos que sus reivindicaciones merecen ser escuchadas y que las instituciones deben acompañarlas", ha señalado Iglesias, que ha avanzado que las propuestas se abordarán también próximamente en el nuevo curso parlamentario.

La iniciativa que el PSOE llevará a los municipios consiste también en que éstos reconozcan formalmente el carácter de servicio público "esencial" y "vertebrador" que tiene el servicio postal, así como la profesionalidad de sus empleados.

El objetivo, tal y como recoge el texto, es que los ayuntamientos, como institución más cercana a la ciudadanía, acompañen a los empleados de Correos en la mejora de sus condiciones profesionales, con el fin de que el servicio postal se preste con calidad y cercanía en toda Cantabria.

La moción contempla igualmente varias peticiones dirigidas al Gobierno de España, entre ellas continuar garantizando el cumplimiento de la Ley del Servicio Postal Universal; reforzar la financiación de Correos o impulsar una Oferta de Empleo Público suficiente para cubrir los puestos estructurales, reducir la temporalidad y garantizar la cobertura de bajas y vacantes.

Los socialistas subrayan que el objetivo es reforzar este servicio postal que desempeña un papel "fundamental" en la cohesión social y territorial de Cantabria, especialmente en los municipios rurales y en aquellos núcleos de población donde otros operadores privados no prestan servicio por no resultarles rentable.