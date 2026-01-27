PSOE no ha decidido si presentará una moción en Reinosa: "Todas las decisiones se tomarán pensando en la ciudadanía"

La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones - EUROPA PRESS

SANTANDER 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria no ha tomado aun una decisión en relación a la presentación de una moción de censura en el Ayuntamiento de Reinosa, tras la ruptura del pacto que mantenían PP y PRC y después de conocerse que los 'populares' gobernarán el municipio en minoría.

Así lo ha afirmado este martes a preguntas de los medios de comunicación su portavoz, Ainoa Quiñones, quien ha asegurado que la formación está analizando las diferentes posibilidades.

"De momento no hay ninguna decisión tomada y todas las decisiones que se tomen serán siempre pensando en el bien de la ciudadanía", ha dicho la socialista, que ha destacado que el PSOE fue la lista más votada en las elecciones municipales de 2023.

Sin embargo, el pacto entre PP y PRC, que sumó los cuatro ediles populares a los tres regionalistas, llevó a la Alcaldía al 'popular', José Luis López Vielba, y dejó al PSOE, con cuatro concejales, y a Reinosa en Común (REC), con uno, en la oposición.

Quiñones ha insistido en que "se tendrá que analizar qué es lo que está pasando en Reinosa". "Ya hemos visto cómo se va a quedar el gobierno en el Ayuntamiento y si se tiene que tomar alguna decisión se tomará de forma rápida porque, evidentemente, cualquier opción hay que meditarla, y nuestro partido siempre piensa en el bien de la ciudadanía", ha matizado.

Por último, la portavoz ha puntualizado que es "muy difícil" trabajar cuando no se tiene una mayoría en el pleno, como recientemente "se ha visto" en el Ayuntamiento de Voto.

Quiñones ha hecho estas declaraciones cuestionada por los medios de comunicación en la rueda de prensa que ha ofrecido para valorar la actualidad política de la región.