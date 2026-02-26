El PSOE pedirá en el Pleno políticas "decididas" para la protección digital de la salud mental de niños y adolescentes

El secretario de Política Autonómica y portavoz parlamentario del PSOE, Mario Iglesias - PSOE

SANTANDER, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista pedirá en el Pleno del Parlamento del próximo lunes, 2 de marzo, promover políticas "decididas" en la comunidad autónoma para la protección digital de la salud mental de los niños y adolescentes ante el uso excesivo de pantallas y redes sociales que derivan en problemas de ansiedad, adicción, acoso o deterioro emocional.

El portavoz parlamentario socialista, Mario Iglesias, ha detallado este jueves en una rueda de prensa que desde el PSOE se llevará a la Cámara una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno autonómico a impulsar políticas que no sólo busquen reducir el uso y acceso de los niños a las pantallas sino que ahonden en "educar, acompañar y garantizar recursos".

"Se trata de prevenir y proteger a los menores", ha señalado Iglesias, que ha defendido la necesidad de adoptar medidas y, en esa línea, ha destacado el paquete normativo anunciado por el Gobierno de España para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, que ha considerado "muy necesario", como también lo es en su opinión reforzar estas medidas con políticas públicas autonómicas "decididas".

Con este fin, ha pedido a los grupos parlamentarios "aunar esfuerzos" que permitan lograr los objetivos de proteger la salud mental y garantizar el bienestar de los menores, frenar los casos de acoso y crear entornos digitales seguros.

Por otro lado, el portavoz preguntará a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, los motivos por los que el Gobierno regional ha "incumplido" el acuerdo con el Sindicato de Enfermería, que se firmó tras el "malestar" del colectivo por el acuerdo con los médicos que generaba "una desigualdad evidente entre profesionales", y que contempla mejorar las condiciones laborales del sector, así como sus competencias, roles y su visibilidad en el sistema sanitario público.

Ha recordado que la presidenta anunció en el Debate del Estado de la Región el acuerdo con el Sindicato de Enfermería, que se rubricó al día siguiente, pero sigue sin materializar "las medidas razonables y necesarias" que se acordaron, como la equiparación salarial entre enfermeras de los centros de salud y el hospital, la igualación de complementos a las enfermeras especializadas o avanzar en la creación de la especialidad de geriatría, entre otras medidas.

"La enfermería no pide privilegios. Pide respeto, equidad y hechos", ha enfatizado Iglesias, que ha criticado los "anuncios grandilocuentes, titulares rápidos y compromisos que no se traducen en hechos" del Gobierno del PP. "El Gobierno de Buruaga no cumple, no prioriza y no defiende la sanidad pública".

INTERPELACIÓN SOBRE EL CALENDARIO ESCOLAR

En otro orden de asuntos, el PSOE llevará al Pleno "la polémica promovida por el Gobierno" sobre el calendario escolar, tras la consultas de la Consejería a los diferentes ámbitos de la comunidad educativa, no solo a la Junta de Personal Docente, que en su opinión se inició desde la llegada del PP al Ejecutivo. "Llegaron como un elefante a una cacharrería con la intención de revolver más que resolver", ha dicho.

Para Iglesias, los 'populares' y Sergio Silva al frente de la Consejería de Educación "tenían clara su intención" desde el inicio de "derribar un calendario que tanto la pedagogía como la evidencia de los resultados académicos demostraban que era beneficiosa para el alumnado".

También interpelarán al consejero de Salud, César Pascual, por las plantillas de Anatomía Patológica de los hospitales públicos; y, en el apartado de preguntas, cuestionarán al Gobierno por el impacto ambiental del teleférico de Vega de Pas y la declaración del Molino de Ronzón de Bezana como Bien de Interés Cultural.