El PSOE pide a Igual que dimita "o por mentir o por incompetente"

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SANTANDER 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Santander y portavoz municipal, Daniel Fernández, ha pedido a la alcaldesa, Gema Igual (PP), que dimita bien por "mentir" o por "incompetente", tras el cruce de declaraciones entre el Ayuntamiento y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, sobre a qué administración le corresponde el mantenimiento de la senda costera y de las pasarelas, entre ellas la de El Bocal, donde la semana pasada perdieron la vida seis jóvenes y otra resultó herida grave.

Así se lo ha exigido este sábado en una rueda de prensa, en la que también ha participado la portavoz de los socialistas cántabros, Ainoa Quiñones. Ambos han afirmado que, "por documentación oficial", la pasarela "fue recepcionada por el Ayuntamiento en el año 2015", como también ha dicho el número dos del Ministerio para la Transición Ecológica, han sostenido.

En relación a la dimisión, Fernández ha enfatizado que "hay dos posibilidades" en torno a las afirmaciones de Igual sobre la responsabilidad del Consistorio en la seda costera.

De este modo, la primera, ha señalado, es que si la regidora "sabía" que la responsabilidad es del Ayuntamiento y "aún así salió públicamente a decir que no la tenía, entonces estamos ante algo gravísimo, porque significa que ha mentido a la ciudadanía (...) cuando estaba conmocionada". "Una alcaldesa que miente tras una tragedia no puede seguir al frente del ayuntamiento de la capital de Cantabria".

Y la segunda posibilidad que ha apuntado es que "si no supiera que el Ayuntamiento recepcionó esa pasarela en 2015, si no supiera que el propio Ayuntamiento asumió su mantenimiento... Que no supiera algo tan básico sobre una infraestructura pública, entonces el problema es otro: su incompetencia".

Al respecto, ha continuado con que si la regidora de una ciudad "no sabe qué infraestructuras depende de su ayuntamiento, si no sabe qué instalaciones municipales requieren el mantenimiento y si no sabe qué responsabilidades tiene la institución que dirige, entonces, directamente no está capacitada para dirigir la capital de una comunidad autónoma".

Con todo ello, el portavoz municipal lo ha resumido en que si Gema Igual "lo sabía, debe dimitir por mentirosa. Y si no lo sabía, debe dimitir por incompetente", y ha advertido que "no hay una tercera opción".

Además, Fernández y Quiñones han coincidido en destacar que tanto las declaraciones del portavoz parlamentario 'popular', Juan José Alonso, sobre el viaje de Pedro Casares a México, como el requerimiento del secretario municipal a los grupos de la oposición en Santander (PSOE, PRC, Vox e IU) para que determinen el asunto del pleno extraordinario que han solicitado sobre el trágico accidente, son "una cortina de humo del PP para desviar la atención y salir al rescate de Gema Igual".