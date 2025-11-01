El PSOE pide medidas económicas "urgentes" para minimizar el impacto de la Dermatosis Nodular Contagiosa en Cantabria

SANTANDER, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha pedido al Gobierno autonómico (PP) medidas económicas "urgentes" para minimizar el impacto de la Dermatosis Nodular Contagiosa en la región, entre ellas, agilizar el pago pendiente de la Política Agraria Común (PAC) de este año y articular el adelanto la del año 2026.

"Este es el momento concreto y necesario donde debemos dar un paso al frente y ayudar más que nunca a nuestros ganaderos", ha sostenido en nota de prensa la portavoz de la formación, Ainoa Quiñones, quien ha afirmado estar de acuerdo con la suspensión de ferias y mercados y las medidas adoptadas para proteger la salud de la cabaña ganadera en la región y en el conjunto del país.

"Somos conscientes de lo que puede significar esta enfermedad para la cabaña ganadera en Cantabria, no solo en el ámbito de las explotaciones sino también en todas esas empresas y negocios, vinculados a la ganadería, y por ello pedimos medidas para protegerles y ayudarles en estos momentos", ha afirmado.

Para Quiñones, "cientos de familias están pendientes de su evolución y fórmulas de control y ahora lo que toca por parte de todas las administraciones es acompañar y apoyar al sector primario, y especialmente a la ganadería en nuestra tierra".

Y ha mostrado la "preocupación" de los socialistas cántabros ante los problemas de financiación que puedan tener muchas explotaciones ganaderas para adquirir forrajes y piensos para poder superar el tiempo que pudiera durar el cierre sanitario.

AYUDAS ECONÓMICAS

En este sentido, Quiñones ha señalado que "no poder realizar ventas es sinónimo de no tener ingresos, y sin ingresos estamos aumentando la posibilidad de la no subsistencia de muchas familias que incluso tendrían que pedir créditos para poder mantener las explotaciones ganaderas".

Por ello, desde el PSOE han pedido que el Gobierno de Cantabria ponga en marcha dotaciones económicas específicas para ayudar a hacer frente a esta situación "más allá de solicitar el permiso al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación necesario para vacunar de manera libre, sin la autorización preceptiva de la Unión Europea".

"Vemos que la Comisión Europea ya está autorizando a España la ampliación del plan de vacunación de emergencia contra la dermatosis en algunas zonas, pero mientras se avanza en ese plan de vacunación, el Gobierno de Cantabria debe poner en marcha ayudas al sector", ha dicho.

En este sentido, Quiñones ha destacado los nuevos pagos anticipados de las ayudas de la PAC por parte del Ministerio y que en la comunidad supondrán el ingreso de 16,7 millones de euros a ganaderos y agricultores.

"Vemos a un Gobierno de España que lejos de ponerse de perfil, sí responde ante las necesidades del campo y a un Gobierno de Cantabria que demora en el tiempo la toma de decisiones y las ayudas económicas a los ganaderos", ha destacado.

Por último, Quiñones ha resaltado que la Comisión Europea ha autorizado, tras la petición de España y otros Estados miembros, el incremento del pago anticipado de hasta el 70 por ciento del importe de ayudas directas en forma de anticipo, con el fin de dotar de una mayor liquidez a los agricultores y ganaderos de la UE.