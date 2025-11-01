El PP replica al PSOE sobre la Dermatosis Nodular: "De lo que debería de ocuparse es de que no entre en Cantabria"

SANTANDER, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha replicado al PSOE de Cantabria que de lo que "debería de ocuparse ahora" es de que la Dermatosis Nodular Contagiosa "no entre en la comunidad autónoma", y ha pedido a los socialistas "que arrimen el hombro" y reclamen a su ministro de Agricultura, Luis Planas, la "inmediata" articulación de todas las medidas que sean necesarias para evitar la propagación de la enfermedad y las vacunas suficientes para proteger a la ganadería.

Así, la diputada regional y portavoz de Ganadería 'popular', Belén Ceballos, ha dado contestación a la portavoz del PSOE cántabro, Ainoa Quiñones, quien este sábado ha reclamado medidas económicas "urgentes" para el sector ganadero y ha propuesto entre ellas el adelanto de los pagos de la PAC.

"Si tanto le preocupa ahora al PSOE el sector primario, apruebe los presupuestos regionales para 2026, que contienen partidas trabajadas y articuladas con el sector y pactadas con la presidenta, María José Sáenz de Buruaga", ha aseverado Ceballos, quien en nota de prensa ha incidido en iniciativas como el nuevo plan de recría para el periodo 2026-2028 dotado con 9 millones de euros o la partida de 500.000 para fomentar la producción de carne de vacuno.

Ha afirmado que el "responsable" de que la enfermedad haya llegado y se propague por España "es el PSOE de Pedro Sánchez y de Planas", porque "a pesar de que los ganaderos catalanes --donde están los focos positivos-- llevaban meses avisando y pidiendo medidas preventivas, no hicieron nada y ahora toda España está en alerta sanitaria".

Y ha opinado que "el PSOE de Sánchez y de Pedro Casares ha perdido el rumbo". A su juicio, "demuestran que no tienen ni idea de lo que hablan, porque una vez que está la enfermedad en España, ni han sido, ni son capaces de articular ni ayudas para los ganaderos, ni medidas preventivas para que no se propague a otras comunidades", ha apostillado.

Además, la diputada regional del PP ha hecho hincapié en que Cantabria ha sido la primera comunidad autónoma que ha adoptado medidas ante la evolución de la situación epidemiológica en países del entorno y la declaración de focos activos en territorio español; medidas que luego "han copiado otras comunidades porque el Ministerio no hace nada", y ha mostrado su "indignación" porque el PSOE "pida ahora que el Gobierno de Cantabria articule ayudas a los ganaderos".

"Hay que tener poca decencia; el PSOE es el responsable de que haya y se propague la enfermedad, pero que sean los demás los que solucionen el problema...", ha criticado Ceballos, quien se ha preguntado si acaso los socialistas tienen cuantificadas las pérdidas que la enfermedad puede ocasionar a las cabaña ganadera en Cantabria cuando no ha pasado "ni una semana" desde que el Gobierno autonómico "haya cerrado filas" para proteger la salud y el futuro del sector ganadero.

Para ella, de lo que el PSOE "debería ocuparse es de evitar que esta enfermedad, vírica y extremadamente contagiosa, llegue a la comunidad autónoma, porque eso supondría vacíos sanitarios, cordones sanitarios en amplios territorios y la desaparición de una gran cantidad de explotaciones".

"HIPER ESTRICTOS"

La 'popular' ha aseverado que "lo que debemos exigir a Planas y a Sánchez es que establezcan medidas para tratar de que no entre ni un animal de Francia que propague la enfermedad", y les ha pedido que sean "hiper estrictos" con los animales que entren a España, que "los sometan a cuarentenas obligatorias y a análisis exhaustivos para garantizar que llegan libres de la enfermedad", ha dicho.

"El PSOE demuestra con cada paso que los ganaderos y el sector primario no les importan nada. Ya lo hicieron con el lobo, metiéndole en el LESPRE, del que salió gracias al PP. El ataque más ruin y directo contra la supervivencia del sector primario. ¿Y quién está pagando los daños a los ganaderos por el capricho del Gobierno de Sánchez de sobreproteger al lobo? Pues las comunidades autónomas con lobo, como hace el Gobierno de Cantabria", ha concluido.