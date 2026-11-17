El secretario general del PSOE cántabro, Pedro Casares, durante un encuentro con universitarios en el Interfacultativo de la Universidad de Cantabria. - PSOE

SANTANDER 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha pedido este martes a los jóvenes su voto en las elecciones del 29 de noviembre "para seguir avanzando en becas, emancipación y mejores salarios".

En un comunicado, el líder de los socialistas cántabros ha advertido de que "la juventud puede volver al blanco y negro con el PP y Vox".

Casares ha participado en un encuentro con universitarios en el Interfacultativo de la Universidad de Cantabria (UC) junto a la secretaria general de Juventudes Socialistas de España, Aranzazu Figueroa, el secretario general de Juventudes Socialistas de Cantabria, Fran Cano, y el candidato número 2 al Congreso de los Diputados, Eduardo Magaldi.

El secretario general del PSOE cántabro ha reivindicado un nuevo Gobierno del PSOE "que siga apostando por el presente y el futuro de nuestros jóvenes, que les dé más oportunidades, más becas, mejore su emancipación y mejore sus salarios".

"Recuerden que con el PP los jóvenes tenían que marcharse forzadamente y nos lo vendían como movilidad exterior", ha criticado el socialista.

En este sentido, ha asegurado que el PSOE quiere "seguir redoblando el trabajo por los jóvenes, con más becas y de mayor cuantía y una apuesta decidida por la Universidad pública".

"Nuestro modelo es el de la Universidad de Cantabria, el de la Universidad Nacional de Educación a distancia y el de la UIMP frente a esas universidades privadas que el Partido Popular ha favorecido por toda España y a las que puedes ir solo si tienes pasta", ha añadido.

Por ello, ha insistido en que hay que votar al PSOE el próximo 29 de noviembre para que los jóvenes "puedan seguir mirando al futuro con esperanza".

Por su parte, Cano ha reivindicado la apuesta del Gobierno central por los jóvenes y por el fomento del acceso a la universidad.

Y, "pese a los malos datos de emancipación actuales", Cano ha destacado que este Gobierno ha impulsado "muchas políticas para ayudar a la juventud en el acceso a la vivienda".

Por último, Magaldi ha destacado "una medida histórica" impulsada por el PSOE en estos años de Gobierno como es la cotización de todas las prácticas no laborales, lo que supone que un millón de jóvenes coticen.

Además, ha remarcado que lso socialistas en su programa electoral se comprometen a impulsar el Estatuto del Becario para lograr "condiciones de calidad en las prácticas no laborales y, sobre todo, para que se persiga y ataje el fraude que existe en torno a estas prácticas".