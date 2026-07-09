El PSOE plantea centralizar servicios municipales en el edificio de Baldomero Iglesias

Urraca Casal en Torrelavega - PSOE

TORRELAVEGA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Torrelavega y primer teniente de alcalde, José Luis Urraca, defenderá que los más de 700 metros cuadrados disponibles en el edificio municipal de la plaza Baldomero Iglesias, una vez concluidos los trabajos de consolidación estructural, se destinen a la centralización de servicios municipales.

La propuesta incluye áreas como Servicios Sociales, Obras Públicas y Mantenimiento e Informática, y persigue "mejorar la atención a la ciudadanía y reducir el gasto público", ha informado el PSOE.

En un comunicado, Urraca ha explicado que esta reorganización permitiría concentrar en un mismo espacio distintos departamentos municipales que en la actualidad están ubicados en inmuebles por los que el Ayuntamiento paga alquiler.

En ese sentido, ha subrayado que la medida supondría un ahorro para las arcas públicas y una mejora en la eficiencia de la gestión municipal.

El también concejal de Obras Públicas ha destacado que el edificio de la plaza Baldomero Iglesias ya albergó en el pasado dependencias de Servicios Sociales, por lo que su recuperación para usos de atención a la ciudadanía tendría también una "clara continuidad funcional". A su juicio, se trata de un espacio "idóneo" para reforzar la cercanía de la administración local con los vecinos.

Asimismo, Urraca ha señalado que la unificación de centros administrativos junto al actual edificio de los antiguos juzgados, donde ya se concentran la mayoría de los servicios de atención ciudadana, "facilitaría la vida de la población al concentrar en un mismo entorno buena parte de los trámites y gestiones municipales".

Por último, ha aclarado que no considera "excluyentes" proponer los tres servicios inicialmente planteados, sino que impulsará un estudio para analizar cómo distribuir los distintos espacios disponibles en las diferentes plantas del edificio, con el objetivo "de alojar el mayor número posible de servicios municipales".