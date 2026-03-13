PSOE y PRC presentan la moción de censura contra el PP en Reinosa

El secretario general y portavoz del PSOE en Reinosa, Sergio Balbontín, presenta la moción de censura contra el PP - PSOE

SANTANDER, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Reinosa, con el apoyo del PRC, ha registrado este viernes en el Ayuntamiento la moción de censura para sacar la Alcaldía al 'popular' José Luis López Vielba, que se votará el 27 de marzo, a las 12.00 horas.

El secretario general y portavoz socialista en el municipio, Sergio Balbontín, ha dado este paso tras alcanzar un acuerdo con los regionalistas que garantiza que la moción salga adelante, y por tanto su investidura como nuevo alcalde. Además, el pacto recoge el compromiso de sacar adelante el Presupuesto municipal.

Socialistas y regionalistas se planteaban presentar esta moción desde hace más de un mes, a raíz de la ruptura del pacto de gobierno entre PP y PRC que tuvo lugar a finales de enero, que dejó a los 'populares' en minoría.

Ambas formaciones han defendido que buscan dar estabilidad al Consistorio para afrontar los retos de presente y de futuro de Reinosa y, para ello, han iniciado esta etapa con "diálogo y respeto institucional" con "la cooperación política necesaria para asegurar la gobernabilidad municipal y favorecer el desarrollo económico, social y cultural" del municipio, según han trasladado en un comunicado.

Balbontín ha garantizado que ser alcalde "es el mayor orgullo de su vida, al que espera responder con dedicación, entrega y responsabilidad para sacar a Reinosa de la parálisis y abandono de los últimos años".

"Podemos cambiar el clima, la forma de gobernar, la manera de escuchar, de explicar, de estar en la calle. De hacer pequeñas cosas, pero a lo grande. Podemos devolverle a la política algo que se ha perdido: humanidad, cercanía y verdad", ha defendido.

A su juicio, "es fundamental devolver la dignidad a la política y el protagonismo y la relevancia perdida a nuestra Reinosa". En este punto, ha agradecido "la generosidad, el compromiso, la confianza y la lealtad de los concejales del PRC", a quienes ha asegurado que esos valores serán los que marquen "el trabajo común de ambas formaciones por el interés" del municipio.

"Tenemos herramientas. Tenemos equipo. Tenemos experiencia y tenemos a todo el PSOE de Cantabria detrás para apoyarnos y ayudarnos", ha enfatizado Balbontín, que ha garantizado "toda la dedicación, el compromiso y el trabajo para que Reinosa vuelva a ser el corazón de Cantabria y el motor de dinamismo económico, industrial, social y cultural de la comarca de Campoo".

PRIORIDADES DE LA NUEVA ETAPA

Entre las prioridades estratégicas que se marcan PSOE y PRC en esta nueva etapa están las políticas activas de empleo en coordinación con el Gobierno de Cantabria, mediante programas como las lanzaderas de empleo y talleres de formación.

También, socialistas y regionalistas quieren dar "la máxima prioridad" al futuro del Polígono Industrial de La Vega y promover las actuaciones necesarias ante la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) para facilitar su desarrollo, incluyendo el estudio de fórmulas que permitan su transferencia a la empresa pública Suelo Industrial de Cantabria (SICAN) para mejorar su competitividad, abaratar el precio de las parcelas y mejorar sus infraestructuras".

Los dos partidos han acordado asimismo solicitar de inmediato reuniones institucionales con Renfe para recuperar la parada del Alvia del mediodía en ambas direcciones, reforzando la conectividad ferroviaria de Reinosa.

Asimismo, en el documento firmado, ambas formaciones han destacado su compromiso con la llegada de la alta velocidad a Reinosa y su intención de trabajar en coordinación con el resto de administraciones y realizar un seguimiento de la adecuación de la estación y del resto de actuaciones previstas.

Impulsar los convenios para la supresión de pasos a nivel y defender activamente la recuperación y apertura del centro de salud son otros de los acuerdos alcanzados entre PSOE y PRC.

También se han comprometido a desarrollar los proyectos de Avenida Castilla y Avenida Naval, considerados prioritarios para la ciudad; a impulsar la recuperación y dinamización del antiguo colegio Concha Espina como espacio cultural y de encuentro ciudadano; o a poner en marcha el uso municipal de La Casuca de la Ascensión.

Igualmente, apostarán por instalar iluminación LED en el campo de fútbol municipal, promover ayudas municipales para material escolar o mantener y reforzar la programación cultural del Impluvium.