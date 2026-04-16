El PSOE presenta 233 enmiendas a los PGC sobre salud, vivienda y para mitigar el impacto de la guerra

Archivo - El secretario de Política Autonómica y portavoz parlamentario del PSOE, Mario Iglesias - PSOE - Archivo

SANTANDER, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha registrado un total de 233 enmiendas parciales repartidas entre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Cantabria (225) y el de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas (8), relacionadas con los centros de salud, las infraestructuras educativas, la vivienda o la economía, con propuestas para "proteger" a las familias y a las empresas tractoras de la región del impacto de la guerra en Oriente Medio a través de medidas como deducciones fiscales.

Respecto a esto último, los socialistas han propuesto enmiendas para que los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) "respondan" a la situación derivada de la guerra, y para que no sean "una réplica" del proyecto devuelto al Gobierno de Cantabria (PP) en noviembre cuando la oposición aprobó la enmienda a la totalidad. Y es que, después de haberlos estudiado "a fondo", lamentan que "no hay ni una sola medida" para paliar los efectos del conflicto bélico.

El portavoz parlamentario socialista, Mario Iglesias, ha asegurado este jueves en rueda de prensa que estos presupuestos -que previsiblemente se aprobarán el 27 de abril gracias al pacto entre PP y PRC y entrarán en vigor el 1 de mayo- "no son buenos para Cantabria" porque "consolidan un modelo privatizador, sobremanera en el ámbito sanitario, y no responden a las necesidades de la sociedad cántabra", que, a su juicio, "no merece" estas cuentas.

En esta línea, ha criticado que el Ejecutivo regional "ha tenido meses" desde noviembre para presentar unos nuevos presupuestos, pero ha llegado una propuesta "prácticamente sin cambios".

ENMIENDAS

Así, las enmiendas socialistas -225 al proyecto de Ley de PGC y ocho al de 'ley de acompañamiento'- proponen un "cambio de rumbo claro" con medidas que buscan mejorarlo "en la medida de lo posible" y "defender los servicios públicos como la mejor inversión".

En materia sanitaria, el PSOE propone redactar "de una vez" el proyecto del Centro de Salud de Castro Urdiales -con 200.000 euros específicos para ello-, construir el de Guarnizo, renovar los quirófanos de Sierrallana o arreglar el consultorio médico de Cueto, junto a varias decenas de enmiendas más para mejorar los centros de salud.

En el ámbito educativo, aboga por unas instalaciones "dignas" para los alumnos cántabros.

Además, plantea impulsar más viviendas de protección oficial en régimen de alquiler asequible, "movilizar" inmuebles vacíos y apoyar a las familias en el pago de las rentas. En este sentido, Iglesias ha criticado el modelo 'popular' que "apuesta más por el alojamiento vacacional que por la vivienda permanente".

INICIATIVAS AL PLENO DEL 20 DE ABRIL

Además de presentar las enmiendas socialistas, el portavoz ha avanzado en su comparecencia las iniciativas que su grupo defenderá en el Pleno del próximo lunes, 20 de abril, que versan sobre las infraestructuras sanitarias de Castro Urdiales, un programa de vivienda para la convivencia intergeneracional, la bajada de ratios en la educación no universitaria y los servicios mínimos de la próxima huelga médica.

La primera será la moción sobre el complejo sanitario de Castro Urdiales, que exigirá que el Servicio Cántabro de Salud traslade formalmente al Ayuntamiento el plan funcional y el informe de viabilidad técnica para proceder a la cesión de la parcela donde se prevé ubicar, la emisión del proyecto en 2026 y toda la información sobre el Hospital de Alta Resolución (ubicación, titularidad de la parcela y trámites urbanísticos en curso).

Asimismo, preguntará los motivos por los que el Gobierno regional ha decidido separar el centro de salud y el hospital en dos parcelas distintas mediante "un cambio de criterio unilateral que ha generado retrasos e incertidumbre".

La segunda iniciativa será una proposición no de ley que pedirá poner en marcha un programa autonómico de convivencia intergeneracional en vivienda, con el fin de combatir a la vez la soledad no deseada de las personas mayores y la dificultad de los jóvenes para acceder a una vivienda. Una solución que "lleva tiempo funcionando" en otras regiones, ha defendido Iglesias.

Así, plantea que los mayores que viven solos y tienen autonomía compartan su vivienda con estudiantes de enseñanzas posobligatorias o en transición laboral que tienen "dificultades" para acceder a una. Para ello, destaca la colaboración "necesaria" de ayuntamientos, centros educativos y asociaciones de mayores.

En tercer lugar, interpelará al Gobierno sobre las ratios de alumnos por aula en la educación pública no universitaria, para que el consejero de Educación, Sergio Silva, explique los criterios seguidos y las medidas que adoptará para garantizar ratios "compatibles con una educación pública de calidad, inclusiva, con atención individual y suficiente respuesta a la diversidad y al equilibrio territorial".

Por último, el PSOE realizará varias preguntas al consejero de Salud, César Pascual, sobre los servicios mínimos de la próxima huelga médica prevista la última semana de abril. En concreto, cuestionará "por qué no se incluyen como servicio mínimo las interrupciones voluntarias del embarazo" ni "las ecografías de primer y segundo trimestre".