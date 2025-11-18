PSOE presentará una enmienda a la totalidad contra al presupuesto de "privatización y deterioro de los servicios" del PP - PSOE

SANTANDER 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE, Pedro Casares, ha anunciado este miércoles que el Grupo Parlamentario Socialista presentará una "necesaria" enmienda a la totalidad contra al proyecto presupuestario del Partido Popular, que "incluye privatizaciones y deterioro de los servicios públicos".

Así lo ha defendido este martes durante la Comisión Ejecutiva Autonómica de su partido, donde ha analizado el proyecto presupuestario elaborado por el Gobierno de Cantabria (PP) y que se encuentra en fase tramitación, cuya presentación de enmiendas a la totalidad finaliza el próximo lunes, 24 de noviembre, ha informado el PSOE.

El líder de los socialistas cántabros ha reivindicado unos presupuestos para "cambiar el modelo productivo, incrementar la competitividad, la innovación y el conocimiento" y para "afrontar los grandes retos" de región. En esta línea, ha opinado que las cuentas presentadas por el PP "van en la dirección contraria".

También, ha criticado que el proyecto presupuestario propone una "política fiscal injusta" y "recursos insuficientes para los ayuntamientos" de Cantabria.

Por otro lado, ha advertido que en los dos ejercicios anteriores de la presente legislatura el PP ha aprobado dos presupuestos que "no ejecutan e incumplen lo acordado".

Además, Casares ha reivindicado que "es necesario reforzar los servicios públicos y hacer frente a los grandes retos de nuestra tierra como la vivienda, la despoblación, la sostenibilidad, el sector primario, la industria o el empleo".