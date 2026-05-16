El PSOE presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Vivienda de Cantabria

El Comité Autonómico, celebrado este sábado en la sede de UNED, en Santander - PSOE

SANTANDER, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Vivienda de Cantabria y llevará una nueva iniciativa para "frenar la especulación" y modificar la Ley del Suelo para que no se pueda construir en suelo rustico viviendas de uso turístico o segundas residencias.

Así lo ha anunciado este sábado el secretario general de PSOE de Cantabria, Pedro Casares, durante el Comité Autonómico del partido en el que se ha aprobado la incorporación del militante de Camargo Sergio Fernández a la Comisión Ejecutiva Autonómica, y las de Mariana Niang y Alejandro Izurieta al Comité.

Casares ha insistido en que "Cantabria no está en venta por mucho que quieran hacer negocio con nuestra tierra", ya que considera "vergonzoso" el papel del Gobierno regional (PP) en materia de vivienda y ha criticado que a los 'populares' "no les vale con promover la especulación, sino que se niegan a aplicar la legislación nacional".

En este sentido, ha señalado que las viviendas para alquiler "que Buruaga está anunciando ahora en Polanco, Torrelavega o Reinosa las paga y las financia el Gobierno de Pedro Sánchez".

También, se ha referido a las críticas del PP al Plan Estatal de Vivienda porque "a los pocos días dicen que sí al plan y al dinero". "Muy malo el Gobierno de España pero no hacen nada sin el dinero del Gobierno de España", ha dicho.

Además, ha acusado al PP de tramitar reformas, como el PROT, "con urgencia y sin el consenso social necesario, que abren la puerta a un modelo basado en la especulación urbanística, el beneficio de grandes promotoras y la entrada masiva de fondos e inversores en el mercado".

En contraste, ha reivindicado el proyecto socialista como "única alternativa" a un PP "incapaz, sin ideas y sin proyecto" porque, en su opinión, "da igual a donde mires. Todo está peor. Buruaga ha metido a Cantabria en el túnel del tiempo para volver a la peor política que se ha hecho en esta tierra en 50 años".

PRIMER AÑO

Por otro lado, Casares ha hecho balance del primer año de gestión de la Ejecutiva Autonómica, que ha trabajado para ser "reconocible y respetado", ha dicho.

"Somos un partido que ofrece respuestas, soluciones y credibilidad". "Este PSOE no grita, razona. No insulta, critica. Y no desprecia al adversario político, desarticula con argumentos sus incoherencias y mentiras", ha puntualizado.

Sobre la oposición, ha argumentado que "de Vox no esperamos nada ni queremos nada, porque son peor que el PP, y del PRC no podemos esperar nada porque lleva tres años actuando como muleta del PP"

Por ello, ha ensalzado que es "necesario el talento de todo el PSOE para ganar las elecciones municipales y autonómicas" del 2027. "Si queremos, si sumamos y si multiplicamos nuestro esfuerzo compartido, tenemos la capacidad de ganar a una derecha incapaz, sin ideas y sin proyecto", ha enfatizado.

Para él, en el proyecto socialista "no sobran manos, ni ideas, ni sugerencias, ni propuestas" y ha apostado por el "trabajo, trabajo y más trabajo y una única prioridad: mejorar Cantabria".

DESMANTELAMIENTO

En otro punto, ha calificado al PP como "los reyes de la privatización" porque, según él, "su hoja de ruta es desmantelar lo público para beneficiar los negocios privados de unos pocos". "Han puesto la sanidad, la educación o la dependencia en la diana de lo que ellos llaman ajustes y convenios singulares y los demás llamamos recortes y privatizaciones", ha añadido.

También ha asegurado que el Gobierno regional ha dejado "en tiempo muerto" las inversiones, ya que cree que "no solo es que Cantabria esté peor que hace tres años, es que Cantabria ha retrocedido una década en tres años".

En sanidad, ha manifestado que "todas la promesas se han esfumado" y ha citado el hospital de Castro Urdiales y el convenio singular de Santa Clotilde.

Sobre educación, ha lamentado que "el PP ha logrado que deje de ser un derecho para convertirse en una batalla", en referencia a las movilizaciones sindicales, sobre las que "decían que solo iban de sueldos" pero que "en realidad" reclaman reducciones de ratos, mejoras de formación, menos carga burocrática o reconocimiento de las actividades extraescolares.

En cuanto al sistema de dependencia, ha criticado que con el PP Cantabria ha pasado de "ser ejemplo a nivel nacional a situarse a la cola del país".

También, ha censurado que, ante el ERE de Nestlé, al Gobierno regional "se le ocurre es decir que el Gobierno de España tiene que crear un grupo de trabajo. Mire, no. El Gobierno de España hará todo lo que pueda para frenar ese ERE en todo el país, pero el Gobierno de Cantabria no puede eludir sus responsabilidades", ha puntualizado.