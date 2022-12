El PSOE presentará enmiendas al Presupuesto de Santander para 2023

SANTANDER, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal y candidato a la Alcaldía de Santander por el PSOE, Daniel Fernández, ha garantizado que su grupo presentará enmiendas al proyecto de presupuesto municipal para 2023, que ha dado a conocer este miércoles la alcaldesa, Gema Igual (PP).

Fernández ha asegurado que el Grupo Socialista analizará el anteproyecto de Presupuesto General para 2023 para presentar enmiendas, tras "casi dos años sin cuentas públicas", ya que el último aprobado fue en enero de 2021 y el próximo "como pronto, no entrará en vigor hasta marzo de 2023" por "el descontrol, el desorden y la mala gestión de Gema Igual".

En un comunicado, Fernández ha lamentado "el retraso de 67 días" en la entrega de la documentación a los grupos por parte de la alcaldesa (PP), a la que ha vuelto a acusar de un "incumplimiento reiterado" de las previsiones de la Ley de Haciendas Locales.

"El presupuesto se tiene que elevar al Pleno el 15 de octubre y estamos a 21 de diciembre, y el presupuesto se tiene que aprobar definitivamente antes del final de cada año para que pueda entrar en vigor el 1 de enero. Gema Igual no ha aprobado un solo presupuesto en tiempo y forma en toda la legislatura", ha censurado.

El portavoz socialista ha remarcado que la alcaldesa también ha incumplido el propósito que anunció en noviembre de reunirse con los grupos políticos antes de la primera semana de diciembre. "El PP está en minoría y tiene que negociar con el resto de partidos", le ha recordado, algo que "le cuesta al PP porque no sabe dialogar ni buscar puntos de acuerdo".

En este sentido, ha garantizado que el Grupo Socialista analizará toda la documentación del Presupuesto para presentar enmiendas antes del 5 de enero. "La alcaldesa se retrasa 67 días en cumplir con su deber, pero nosotros cumpliremos con nuestra responsabilidad y presentaremos enmiendas en los solo 10 días hábiles que nos concede de margen", ha afeado.

"Es lamentable llegar a la cabalgata de Reyes sin presupuesto para Santander", ha criticado Fernández, pero ha garantizado que presentará enmiendas como hizo en el último presupuesto tramitado al Pleno, el de 2021, cuando el PSOE presentó 69 enmiendas parciales que no fueron tenidas en cuenta por el PP.

El candidato a la Alcaldía del PSOE ha reivindicado además su apoyo a los dos planes de choque por "responsabilidad". "Hemos arrimado el hombro en los tiempos más difíciles para los santanderinos y volvemos a tender como siempre la mano al PP, que está en minoría, para poder sacar adelante un presupuesto que refuerce los servicios sociales, recupere el control de los servicios públicos esenciales y apueste por la transformación urbana", ha asegurado.

Sin embargo, el portavoz socialista ha denunciado que Igual ha presentado un calendario de tramitación que "vuelve a estar incompleto", porque "no contempla fecha para la aprobación inicial". Y ha recordado que es el mismo proceder que el año pasado, cuando "no tramitó el presupuesto al Pleno como está obligada por ley, porque además no buscó los apoyos que necesitaba del resto de formaciones políticas".

"Somos la única capital española que lleva dos años sin presupuesto, una excepción que causa sonrojo y que nos está llevando a la parálisis, la degradación y la decadencia", ha concluido.