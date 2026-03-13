El PSOE propone crear en Santander un archivo y espacio expositivo del patrimonio gráfico del comercio a partir del fondo recuperado por Santatipo - PSOE

SANTANDER, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Santander ha registrado una moción para su debate en el Pleno ordinario del mes de marzo con el objetivo de impulsar la conservación, estudio y difusión del patrimonio gráfico del comercio tradicional de la ciudad.

La iniciativa, presentada por el secretario general y portavoz socialista, Daniel Fernández, propone estudiar la creación de un archivo y espacio expositivo dedicado a preservar rótulos históricos, tipografías comerciales, carteles, etiquetas, bolsas, envases y otros elementos gráficos vinculados a los comercios de barrio que durante décadas han formado parte del paisaje urbano de Santander.

Según ha explicado Fernández, este tipo de elementos, durante mucho tiempo considerados simples componentes funcionales del comercio, están siendo cada vez más reconocidos como un patrimonio cultural de gran valor, ya que permiten comprender la evolución del comercio, del diseño gráfico y de la vida urbana de las ciudades.

"Los rótulos de los comercios, las tipografías de los antiguos establecimientos o los carteles publicitarios forman parte de la memoria colectiva de nuestras calles. Son piezas que cuentan la historia cotidiana de la ciudad y que también merecen ser protegidas", ha señalado el portavoz socialista.

En los últimos años, numerosas ciudades europeas han comenzado a desarrollar políticas públicas destinadas a documentar, proteger y difundir este tipo de patrimonio urbano, como Barcelona, Madrid, París o Lisboa.

Para el PSOE, estas experiencias demuestran que el patrimonio de las ciudades no se limita a los grandes edificios o monumentos, sino que también está formado por aquellos elementos cotidianos que han acompañado durante décadas la vida de las calles, los barrios y los comercios.

EL TRABAJO DE SANTATIPO

En Santander, esta sensibilidad hacia el patrimonio gráfico del comercio ha sido impulsada en los últimos años por el proyecto Santatipo, una iniciativa cultural nacida en la ciudad en 2014 que trabaja en la documentación, recuperación y conservación de rótulos históricos y otros elementos gráficos vinculados al comercio tradicional.

El proyecto fue promovido por el diseñador y divulgador cultural Federico Barrera Garaña, y con el paso del tiempo ha ido sumando a otros profesionales y colaboradores vinculados al diseño, la arquitectura, la historia y el patrimonio.

Lo que comenzó como una iniciativa de documentación en redes sociales y a través de un blog dedicado a registrar los rótulos históricos de la ciudad ha evolucionado hasta convertirse en un proyecto cultural consolidado, que desarrolla actividades de investigación, rescate, catalogación y divulgación del patrimonio gráfico comercial de Santander y de Cantabria.

Gracias a este trabajo, Santatipo ha logrado rescatar y conservar decenas de rótulos históricos procedentes de comercios tradicionales de la ciudad.

Entre ellos se encuentran piezas como el rótulo del histórico establecimiento Regalos Pico, fundado en 1921; las letras de la Perfumería Güezmes, retiradas tras el cierre del comercio en 2024; las letras corpóreas del Pub Polinesia, un local emblemático del ocio santanderino desde los años sesenta; o el cartel de madera del establecimiento Musical Macaya, recuperado gracias a la colaboración vecinal cuando apareció entre los residuos durante el vaciado del local.

A estas piezas se suman otros materiales gráficos vinculados al comercio tradicional, como cajas de luz, bolsas comerciales, etiquetas o carteles publicitarios, entre ellos los procedentes del comercio Las Antillas de la Plaza de la Esperanza.

En conjunto, el proyecto ha reunido un archivo que supera ya los ochenta rótulos históricos, además de numerosos materiales gráficos relacionados con la actividad comercial de la ciudad.

Hasta ahora, este archivo se encontraba custodiado en un espacio utilizado por la asociación en el Mercado de México, donde se almacenaban y catalogaban las piezas recuperadas.

Sin embargo, el inicio de las obras en este edificio obliga a la entidad a abandonar dicho local, lo que plantea la necesidad urgente de encontrar un nuevo espacio que permita garantizar la adecuada conservación de este patrimonio.

Por ello, la moción plantea que el Ayuntamiento estudie fórmulas de colaboración con la Asociación Cultural Santatipo que permitan garantizar la conservación de este patrimonio y facilitar su catalogación, investigación y exposición pública.

Además de resolver la necesidad de un espacio para conservar este archivo, los socialistas consideran que la existencia de este fondo representa una oportunidad cultural para Santander.

En este sentido, la moción plantea también estudiar la posibilidad de que este futuro espacio pueda ubicarse en el actual emplazamiento del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) en el Mercado del Este, una vez que el museo se traslade a su nueva sede en Puertochico.

La localización céntrica del Mercado del Este y su trayectoria como espacio cultural lo convierten, según el PSOE, en un lugar idóneo para albergar un archivo y espacio expositivo dedicado al patrimonio gráfico del comercio santanderino.

Asimismo, la iniciativa propone impulsar un inventario del patrimonio gráfico comercial de la ciudad, promover actividades culturales y educativas para difundir este legado y establecer líneas de colaboración con la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria y con la Dirección General de Patrimonio.