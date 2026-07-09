El PSOE rechaza el "tijeretazo" del Gobierno del PP en docentes y unidades de Infantil y Primaria

Archivo - El PSOE lamenta que Cantabria esté en "el vagón de cola del empleo" por las "erráticas" políticas del PP - PSOE - Archivo

SANTANDER, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha mostrado su "rotundo rechazo" al "tijeretazo" en las plantillas docentes y en aulas de Educación Infantil y Primaria en la comunidad autónoma que el Gobierno del PP "planea" para el próximo curso escolar y le ha pedido que "rectifique".

Así lo ha reclamado este jueves la portavoz del partido, Ainoa Quiñones, tras conocer, por boca de los sindicatos, de que la Consejería de Educación que dirige Sergio Silva baraja suprimir más de 30 unidades en las etapas de Infantil y Primaria y reducir más de 160 plazas docentes para el curso 2026-2027.

Tras hacerlo público CCOO en un comunicado, el consejero, en un audio remitido el miércoles a los medios, matizó que se trataba de "una propuesta" y, por lo tanto, "es algo sujeto a cambios".

Por su parte, Quiñones ha advertido que este "nuevo golpe" tendrá "consecuencias directas" sobre la calidad de la enseñanza, el alumnado y los profesores y, a su juicio, demuestra que los 'populares' "vienen a cargarse la educación pública".

"Estamos ante un nuevo recorte, deterioro y desmantelamiento de lo público", ha señalado la portavoz socialista, para quien la unificación de aulas y la pérdida de docentes que impulsa el PP forma parte de la "estrategia continuada de privatización" que el Gobierno "viene aplicando a lo largo de toda la legislatura", ya que "al tiempo que planifica estos recortes mantiene su apuesta por la educación concertada".

"Si finalmente estos datos se confirman, el Gobierno de Cantabria estará demostrando una vez más que su modelo pasa por debilitar los servicios públicos y deteriorar la educación pública", ha aseverado Quiñones, que ha lamentado que "desde la llegada de los populares al Ejecutivo" ha habido un "progresivo desmantelamiento, favoreciendo la derivación de recursos hacia intereses privados".

Como ha señalado, la educación "no ha sido una excepción y, mientras se anuncian inversiones y grandes titulares, la realidad es que se reducen plantillas, se cierran aulas y se deterioran las condiciones en los centros educativos públicos".

"El resultado es una escuela con menos recursos, más alumnado por aula, mayor carga para los equipos docentes y una atención educativa de menor calidad", ha apostillado.

La portavoz del PSOE cántabro ha considerado "especialmente preocupante" que, según el borrador enviado por Educación a los sindicatos, la pérdida de plazas afecte a servicios como Atención a la Diversidad, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, "precisamente en un momento en el que se requiere reforzar este tipo de perfiles para avanzar en inclusión".

PIDE A EDUCACIÓN QUE HAGA PÚBLICOS SUS PLANES "DEFINITIVOS"

Así, ha exigido al consejero de Educación que haga públicos los datos definitivos de planificación del próximo curso, "rectifique esos recortes" y abra un proceso de diálogo "real" con las organizaciones sindicales, docentes y familias "antes de adoptar decisiones que comprometen el futuro de la educación pública en Cantabria".

Además, ha advertido que la planificación educativa "no puede hacerse únicamente con criterios económicos, sino que debe responder al interés general y garantizar una educación pública de calidad para todo el alumnado".

"Los socialistas de Cantabria seguiremos defendiendo una educación pública fuerte, con recursos suficientes, plantillas estables y que fomente la igualdad de oportunidades", ha concluido.